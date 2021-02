¿Hasta ahí fue la dicha? Everton ya sabe su rival de cuartos de final en la FA Cup

Everton se metió en los cuartos de final de la FA Cup de Inglaterra luego de vencer 5-4 al Tottenham, en un partido bastante emocionante que tuvo que definirse en el tiempo extra para conocer el ganador.

Sin James Rodríguez, lesionado en una de sus pantorillas tras el encuentro contra el Manchester United del fin de semana pasado, ahora la siguiente ronda será en los cuartos de final y el rival no será nada fácil.

Este jueves se realizó el sorteo de esta fase final y el Everton tendrá que verse las caras con el poderoso actual líder de la Premier League, el Manchester City, lo cual, desde ya, lo cataloga como el reto más importante de la temporada para el equipo de Carlo Ancelotti.

Los dirigidos por Pep Guardiola llevan más de 20 partidos sin conocer la derrota y no tuvo problemas para avanzar en la FA Cup luego de vencer 3-1 al Swansea.

Las otras llave de los cuartos de final de la FA Cup serán: Bournemouth vs Southampton, Leicester vs Manchester United y Barnsley/Chelsea vs Sheffield United.

