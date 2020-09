Las imágenes de Messi que preocupan en España: "Distante y aislado"

Como dijo en su última declaración pública, Lionel Messi, si hubiese sido por él, estaría jugando en otro equipo está temporada. Todavía destaca que el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no cumplió con su palabra, no dejó que active la cláusual de salida que dice su contrato y no pudo irse.

Ahora Ronald Koeman, como cualquier entrenador, lo tiene como el máximo pilar de su proyecto al delantero argentino, aunque esté está claro que no está al cien por ciento a gusto en el club de sus amores. Convirtió dos goles en el último amistoso, que fue ante Girona, pero su cara no ha sido la mejor.

⚠️ MESSI PREOCUPA ⚠️ Distante y aislado de sus compañeros en el entreno de Barça. #JUGONES pic.twitter.com/wfRFJZspcF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2020

Justamente, en El Chiringuito destacan que el argentino no está de la mejor manera en Barcelona y temen por su estado de ánimo en el equipo, donde en los próximos días perdería a su mejor amigo: Luis Suárez, quien se marcharía al Atlético Madrid tras frustrarse su paso a la Juventus.

"Preocupación por el estado anímico de Leo Messi. Sigue serio, distante, parece que asimilando que tiene que seguir en el Barça. Curiosamente se refugia en dos futbolistas con los que Koeman no cuenta", abrió a cámara el conductor Josep Pedrerol al presentar los videos de los entrenamientos.

Las imágenes son claras. En un entrenamiento en grupo, Messi está distante, lejos de sus compañeros y apartado totalmente sin hablar con ningún otro. "Le ven aislado, muy fuera. En las cosas de adentro Messi está out. A Messi se lo ve sonreír solo en el campo", informó por último Quim Doménech. Más claro imposible.

