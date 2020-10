Agenda de hoy, sábado 31 de octubre: Liga Argentina, Liga MX, LaLiga, Premier League y más

Se viene un sábado repleto de fútbol y aquí te contamos todos los partidos que se llevarán a cabo en las ligas de Argentina, España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, México y Colombia.

Entre los duelos más destacados, tendremos el debut de Boca en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina frente a Lanús. Además, jugarán grandes equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Bayern Múnich, Inter y PSG, entre otros.

Como si fuera poco, habrá dos partidazos por Liga MX, donde Pumas recibirá a Chivas, y Monterrey hará lo propio ante Cruz Azul.

Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Aldosivi vs. Estudiantes | Jornada 1

14:00 ARG, CHL, URU

12:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:00 CDMX

Vélez Sarsfield vs. Huracán | Jornada 1

16:15 ARG, CHL, URU

14:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

13:15 CDMX

Argentinos Juniors vs. San Lorenzo | Jornada 1

18:45 ARG, CHL, URU

16:45 COL, ECU, PER, USA (ET)

15:45 CDMX

Lanús vs. Boca Juniors | Jornada 1

21:15 ARG, CHL, URU

19:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:15 CDMX

+Qué canal transmite Lanús vs. Boca Juniors

LaLiga de España

Real Madrid vs. Huesca | Jornada 8

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU

08:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

07:00 CDMX

+Qué canal transmite Real Madrid vs. Huesca

Athletic Bilbao vs. Sevilla | Jornada 8

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU

10:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

09:15 CDMX

Osasuna vs. Atlético de Madrid | Jornada 8

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU

12:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:30 CDMX

Alavés vs. Barcelona | Jornada 8

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

13:00 CDMX

+Qué canal transmite Alavés vs. Barcelona

Premier League de Inglaterra

Sheffield United vs. Manchester City | Jornada 7

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU

07:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

06:30 CDMX

Burnley vs. Chelsea | Jornada 7

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU

10:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

09:00 CDMX

+Qué canal transmite Burnley vs. Chelsea

Liverpool vs. West Ham | Jornada 7

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU

12:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:30 CDMX

Serie A de Italia

Crotone vs. Atalanta | Jornada 6

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU

09:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

08:00 CDMX

Inter vs. Parma | Jornada 6

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU

12:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:00 CDMX

Bologna vs. Cagliari | Jornada 6

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU

14:45 COL, ECU, PER, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga de Alemania

Colonia vs. Bayern Múnich | Jornada 6

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU

09:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

08:30 CDMX

+Qué canal transmite Colonia vs. Bayern Múnich

A. Bielefield vs. Borussia Dortmund | Jornada 6

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU

09:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

08:30 CDMX

Frankfurt vs. Werder Bremen | Jornada 6

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU

09:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

08:30 CDMX

Augsburgo vs. Mainz 05 | Jornada 6

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU

09:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

08:30 CDMX

Borussia Mönchengladbach vs. Leipzig | Jornada 6

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU

12:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:30 CDMX

Ligue 1 de Francia

Rennes vs. Brest | Jornada 9

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU

11:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

10:00 CDMX

Nantes vs. PSG | Jornada 9

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Nantes vs. PSG

Liga MX de México

Atlas vs. Puebla | Jornada 16

20:00 ARG, CHL, URU

18:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

17:00 CDMX

Pumas UNAM vs. Chivas | Jornada 16

22:00 ARG, CHL, URU

20:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

19:00 CDMX

+Qué canal transmite Pumas vs. Chivas

Monterrey vs. Cruz Azul | Jornada 16

00:06 ARG, CHL, URU

22:06 COL, ECU, PER, USA (ET)

21:06 CDMX

+Qué canal transmite Monterrey vs. Cruz Azul

Liga Águila de Colombia

Jaguares vs. Envigado | Jornada 17

17:30 ARG, CHL, URU

15:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:30 CDMX

Millonarios vs. Atlético Nacional | Jornada 17

20:00 ARG, CHL, URU

18:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

17:00 CDMX

+Qué canal transmite Millonarios vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima | Jornada 17

22:10 ARG, CHL, URU

20:10 COL, ECU, PER, USA (ET)

19:10 CDMX

