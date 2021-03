El Porto de Tecatito Corona eliminó a la Juventus de Cristiano Ronaldo

A pesar de la victoria 2-1 en el juego de ida en el Estadio do Dragao, y el gol tempranero de Sergio Oliveira, Porto no pudo aguantar la embestida de la Juventus en Italia. Los dirigidos por Andrea Pirlo fueron letales en el complemento, y no hubo nada que hacer a pesar de la gran actuación de Agustín Marchesín.

Jesús Corona sufrió un golpe el pasado fin de semana en el triunfo ante Gil Vicente, pero eso no le impidió estar presente como titular en el encuentro de este martes. De hecho, se sacrificó por toda la banda derecha para intentar conseguir la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El doblete de Federico Chiesa llevó el partido a la prórroga. Y, a pesar de tener un hombre de menos por la infantil expulsión de Mehdi Taremi, Porto consiguió la clasificación a la siguiente instancia. Sergio Oliveira anotó el 2-2 (4-3 en el global) desde el cobro de un tiro libre y el tanto de Adrien Rabiot solamente sirvió para decorar el resultado. Los Dragones avanzaron a la próxima fase del certamen europeo.

#UCL | ¡SERGIO OLIVEIRA!

El Portugues mete este golazo de tiro libre para que con uno menos este clasificando los portugueses!pic.twitter.com/TaJHoX9N7M — En el VAR (@EnElVar) March 9, 2021

Edson Álvarez y Héctor Herrera también siguen

Con la clasificación del Porto de Tecatito Corona, quedaron otros dos delegados de bandera de México. El Machín deberá afrontar los octavos de la Europa League con Ajax ante Young Boys y el Zorro afrontará el duelo de vuelta de la misma fase, pero de la Champions, con Atlético Madrid frente a Chelsea.

Lee También