Quim Domenech sobre Barcelona: "No lo veo clasificando ante Napoli"

Sin dudas, el partido del pasado domingo había ilusionado a todos: Barcelona había goleado 4-1 al Villarreal en El Madrigal y había mostrado su mejor versión por escándalo en la era de Quique Setién. No obstante, hoy ante Espanyol, que marcha último en la tabla de posiciones y hoy descendió después de 26 temporadas, volvió todo a la mala normalidad culé.

Después del 1-0 en el Camp Nou, donde el Espanyol hasta pudo haberlo empatado en los últimos minutos, en El Chiringuito fueron muy duros con el presente del Barcelona, que hoy volvió a jugar muy mal. En LaLiga, con todos los boletos para perder el mano a mano ante Real Madrid, la Champions League es apuntada desde la previa.

Quim Domenech fue el más tajante a la hora de referirse al nivel que presenta hoy el primer equipo azulgrana: "No veo a este Barcelona pasando ante el Napoli". Recordemos que debe disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League en agosto, donde tiene la mínima ventaja del gol de visitante marcado en Italia en el empate por 1-1.

����¡UFFFFF! "NO VEO a este BARÇA PASANDO ante el NÁPOLES". @quimdomenech enciende las ALARMAS en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/G88wAJLexB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2020

"Yo no me ilusioné con el partido ante el Villarreal, se ha confirmado hoy que ha sido un espejismo y que transmite nada este Barça... ves las pausas de hidratación, la sensación que da el equipo con Setién. A mí, viendo hoy lo visto, vuelvo a insistir en el mensaje en que no veo este Barça ante el Napolés", manifestó.

Por último, bajo esa misma línea, Quique De Lucas también fue muy crítico con Setién: "Cualquier jugador en el campo, que ve a Setién así, se va. Hay momentos en que tu le cambias la camiseta a los jugadores del Barcelona, les das otra y te crees que es otro equipo. Esto nunca había pasado".

Lee También