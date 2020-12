Koeman, en llamas: "Estoy cabreado y se lo he dicho a los jugadores"

Este lunes, en la previa del cierre de la fase de grupos por Champions League contra la Juventus, Ronald Koeman dialogó con la prensa para despejar dudas e incertidumbres. Como era de esperarse, las consultas relacionadas al presente del club en la Liga Española no tardaron en llegar.

Quedando expuesto el mal momento del Barcelona en el certamen local luego de la histórica derrota a manos del Cádiz, el neerlandés, sin ocultar su fastidio por lo lejos que quedó la cima de la competencia, manifestó: "Es para estar descontento".

�� @RonaldKoeman: "No entiendo los horarios de los partidos. Es difícil poder recuperarse físicamente" pic.twitter.com/MuM8dZzIM3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2020

Explicando que es necesario estar atento a todos y cada uno de los detalles, el DT continuó: "Siempre hay que analizar una derrota y hay una diferencia entre perder como el sábado o perder ante el Atlético Madrid, hay que analizar como nos marcan y nos crean peligro, la efectividad en nuestro ataque...".

Dejando en claro que sus comandados están al tanto que al día de la fecha él se encuentra enojado por la situación, Koeman completó: "No hago teatro. Si pierdo estoy cabreado y se lo he dicho a los jugadores. Estando en el Barcelona no se puede aceptar algunos goles que recibimos en varios partidos".

