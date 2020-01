Hace algunas horas se dio por hecho el préstamo de Odriazola al Bayern Munich. El lateral se va en busca de sumar minutos que no tiene en el Real Madrid.

Parece que la salida del defensor no será la única en este mercado de pases para el Merengue. Hay otro jugador que podría irse y estarían negociandolo.

En el programa español El Chiringuito TV, confirmaron que dirigentes del equipo español se juntaron con los de Tottengam por Gareth Bale. Los ingleses quieren la vuelta del galés.

La reunión fue en Madrid y con los dos presidentes de las instituciones presentes. Además, Mourinho lo pidió para que llegará en este período de transferencias.

������ REUNIÓN POR BALE entre Real Madrid y Tottenham. #JUGONES pic.twitter.com/RLyllOT5zA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2020

El extremo no es titular indiscutido en el Real e irse no sería una mala opción. Hace poco tuvo una polémica contra los hinchas del equipo español y la relación no es buena.

¿Se irá en este mercado?

