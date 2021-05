Escándalo en Italia: La Policía desarticula una fiesta con 20 jugadores del Inter de Milan

Inter festeja por un nuevo Scudetto. La victoria por 3-1 ante Roma evidenció el dominio del equipo de Antonio Conte en un torneo que manejó a sus anchas durante toda la temporada. En plenas celebraciones que llevan dándose una semana en Milano, pudo conocerse en las últimas horas que 20 jugadores del plantel profesional tuvieron que ser multados tras la realización de una fiesta que acabó siendo interrumpida por la Policia. Escándalo a la vista a solo unas horas jugar el Clásico de Italia con Juventus.

"A las 3.00 de la madrugada, en Milan, después de un aviso al 112, los 'Carabinieri' de la Compañía Milan Duomo y del Núcleo Radiomobile han intervenido en un hotel del centro donde se estaba celebrando el cumpleaños del jugador del Inter Romelu Lukaku. Además de Lukaku, se identificó a otras 23 personas, entre las que se encontraban otros jugadores del Inter y al gerente del hotel", dictaba el reporte oficial de la Policia lombarda.

Sanciones y el Clásico de Italia por delante

Hasta 20 jugadores del Inter habrían estado en la famosa fiesta que violaba los protocolos anti covid según marcan desde Il Corriere della Sera. Unos que ya han sido multados por el club italiano y que habrá que ver como se encuentran a pocas horas de uno de los choques más esperados de la temporada por los hinchas Nerazzurri.

Con la posibilidad de sacar Juventus de la próxima UEFA Champions League, la noticia no ha caído muy bien en los fans de un Inter que tiene en sus manos terminar con la temporada de su eterno rival. Si bien es cierto que no se juega nada, Conte no estaría muy contento con la fiesta realizada en tiempos de pandemia en el hotel The Square Milano Duomo. Escándalo a la vista en Italia.

