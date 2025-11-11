Joel Ordóñez es el próximo jugador ecuatoriano a protagonizar un gran movimiento en el mercado de fichajes. El jugador ecuatoriano estuvo muy cerca de salir de Brujas para esta temporada, pero eso no pasó, se quedó, y renovó. Ahora un grande como el Inter va en serio por su fichaje.

De acuerdo a la revelación de VoetbalNieuws, Inter buscaría el fichaje de Joel Ordóñez en enero de 2026. Varios son los motivos que mueven esta negociación y que la apuran para comienzos del siguiente año. El club de Milán quiere reforzar su defensa, ante una temporada donde se han visto muy afectados en esta zona del campo.

Asimismo, se intentará hacerse con el fichaje en el mes de enero para encarar la parte clave de la temporada con una plantilla más fuerte. Y también en Inter saben que Ordóñez jugará el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador y su rendimiento podría aumentar el valor de mercado.

Ahora mismo, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. Sin embargo, Brujas no dejaría salir al ecuatoriano por menos de 40-45 millones. Ya en la ventana de verano, el equipo belga, demostró que son muy duros de complacer en una negociación.

Ordóñez fue titular en la Champions League. (Foto: GettyImages)

Joel Ordóñez también vive su segunda temporada en el más alto nivel de Europa, ya que por segundo año consecutivo su equipo se clasificó a jugar la Champions League. Este torneo ha sido la gran vitrina para que el jugador ecuatoriano se meta en planes de otros clubes.

Publicidad

Publicidad

El defensor también ha mostrado un gran nivel en defensa y una polivalencia de las que gustan en Europa. Ya que no solo ha rendido a un gran nivel como central, sino que también el jugador ecuatoriano se ha mostrado como una importante opción como lateral por derecha.

ver también Jeremy Arévalo fue convocado a la Selección de Ecuador y ya tiene un nuevo valor de mercado

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

La regularidad de Joel Ordóñez ha sido tal, que aunque empezó sin pretemporada, el jugador ecuatoriano lleva ya 15 partidos jugados, sumando más de 1.100 minutos. Asimismo, el central ya pudo marcar un gol y recuperar su lugar de líder absoluto de la defensa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joel Ordóñez con Brujas?

Joel Ordóñez tiene con Brujas un contrato hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano renovó y mejoró su salario, que antes era menor a los 200.000 por temporada. Todo esto influye en lo que Inter de Milan esté dispuesto a pagar por el jugador ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Crees que Inter fiche a Joel Ordóñez a mitad de temporada? ¿Crees que Inter fiche a Joel Ordóñez a mitad de temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: