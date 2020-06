Setién: "Esto es un equipo y tiene que actuar como tal"

Fue muy cauto. No quiso entrar en polémicas ni darle más motivos a la prensa para seguir profundizando sobre una evidente crisis en el plantel del Barcelona.

De igual manera, Quique Setién dejó varias frases que dan a entender que no todo se está desarrollando de la mejor manera puertas para adentro.

"Es verdad que siempre hay controversias. Igual que en la vida, cada uno tiene su manera de ver las cosas y es normal que existan diferencias en las opiniones. Pero esto es habitual, lo que ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento. Y esto lo entiendo perfectamente porque tu tienes tu visión de las cosas", comenzó diciendo en conferencia.

Un partido muy duro se viene ante el Atlético Madrid que podría definir el futuro de una liga que hoy domina el Real.

"Lo importante y lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de la que la idea común es la que hay que defender. Pero por lo demás, yo lo entiendo como algo natural y creo que hay una comunicación buena y que son cuestiones puntuales que no le doy ninguna importancia", agregó.

Luego, enfatizó: "Cuando no hay victorias, cuando pasan las cosas en una jugada aislada, en un momento determinado, como la falta que nos cuesta el empate el otro día y no ganas, pues todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. Nosotros nos preocupamos de aspectos más generales. Tratamos de convencer a todos nuestros futbolistas y la relación que tenemos con ellos es buena. Es verdad que en momentos puntuales uno puede no estar de acuerdo, pero yo no percibo ningún problema que sea digno de mención ni mucho menos".

¿El video de Messi que se hizo viral desestimando una indicación de su ayudante? "No pasó nada. Fue una indicación y ya está. No sé qué quieres que te comente", dijo.

+ Más de Setién:

- "Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, también los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría se puede llevar a cabo. No le puedo decir a un lateral que es ofensivo que se quede a defender o que no pase de mediocampo. Esto es un equipo y el equipo sabe que tiene que actuar como tal, y que a veces hay que sacrificar ciertas cosas personales para el beneficio del equipo, que es lo que nos va a dar la victoria la mayor parte de las veces".

Setien "Yo tampoco era un jugador facil..." pic.twitter.com/ebPcKBRmDJ — Akira Futbol (@VidaBlaugrana2) June 29, 2020

- "Es verdad que hay cosas que, sobre todo por conocimiento no tengo ningún problema en admitir, que esta situación que estoy viviendo para mí es nueva. Que estoy en un periodo quizá en el que vas aprendiendo muchas cosas y cada vez vas haciendo más lo que realmente tu quieres hacer. Pero esto no tiene que ver con los jugadores, porque también me pasó cuando llegué a Las Palmas y también en Sevilla. Son procesos que el tiempo va a colocando a cada uno en su lugar".

-"El ruido es cosa de la prensa... Yo estoy al margen. Me centro en lo que debo centrarme pues ya sé como funciona todo esto. No me desgasto en cosas... Los jugadores, creo, hacen lo mismo".

