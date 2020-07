Setién: "Estos momentos del fútbol, este circo, los tengo superados"

No es el final de temporada que Quique Setién imaginó. Su Barcelona estaba puntero de LaLiga, mostrando un buen fútbol, pero llegó el coronavirus.

La actividad paró por largo rato y al volver, el equipo ya no era el mismo: de estar dos puntos por encima del Real Madrid pasó a estar cuatro unidades por debajo, con muy poco recorrido restante para definir al campeón.

Se dijo de todo sobre el DT, su supuesta mala relación con los jugadores y demás. Pero él, tranquilo, demostró en conferencia de prensa estar entero.

"No tenía dudas antes del partido frente al Villarreal de que las cosas pudieran cambiar. Estos momentos que vive el fútbol este circo, los tengo superados, me limito a hacer mi trabajo. Sé que el club está contento con el trabajo que hacemos y nosotros también y me he centrado en esto", confesó luego del 4-1 el domingo pasado.

Luego, agregó: "Nosotros estamos bastante contentos, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Una cosa son los resultados y otra las sensaciones. Es verdad que el punto de acierto y fluidez del otro día ante el Villarreal fue superior a otros partidos, pero ha habido momentos muy buenos en otros encuentros. Es cierto que la exigencia ante Villarreal y Atlético ha sido máxima y esto quizás nos de un pequeño plus. Nos fijamos mucho en lo que tenemos que mejorar, pero también en las que hacemos bien".

¿Sobre la polémica con el uso de la tecnología? "No tengo problema con que la gente exprese su opinión siempre que sea con respeto. La realidad es que hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos. Lo que extraña es que una misma acción unas veces se vaya a ver y otras no. Tenemos una herramienta extraordinaria, pero no se está usando de manera unificada. Habría que ponerse de acuerdo en aclarar todo esto porque muchas veces te desconcierta. Cada uno interpreta a su manera lo que está pasando. Falta que los colegiados del campo y los que están en el VAR unifiquen criterios. Si hay que ir a ver una, hay que verlas todas".

