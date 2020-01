Todo mal en Barcelona: Suárez podría ser operado de su rodilla derecha

Después de la dura derrota contra el Atlético Madrid por las semifinales de la Supercopa de España, parecía que no podía haber nada peor para el Barcelona. La caída dejó a Ernesto Valverde al borde de su salida.

Pero las cosas no mejoran, un jugador clave del Barca podría pasar de nuevo por el quirófano y se perdería gran parte de la La Liga. Sería una baja extra sensible debido a que no tienen un jugador que lo reemplace.

Luis Suárez continúa con sus molestias en la rodilla derecha. La misma fue operada en la pasada temporada y lo dejó exento de varios encuentros.

La idea de los directivos del club Culé es que no se opere y se le haga algún tipo de tratamiento que evite los dolores que sufre. Harán lo posible para que evitar que sea intervenido.

Según informó Marca, el uruguayo ya se fue a ver de manera particular con un doctor reconocido en España. Se hará lo que él le recomiendo mejor para su salud.

El mayor temor en Catalunya es que el punta tenga que pasar por el quirófano y se pierde los octavos de la Champions League. Una baja que sería muy difícil de reemplazar.

