Luis Suárez tendría un reemplazante europeo en Inter Miami de Messi

Inter Miami sigue adelante con una semana donde definirá el título de su Conferencia de la MLS frente al New York City. Todo ello mientras diferentes operaciones en los despachos de la franquicia de David Beckham se llevan a cabo pensando en la siguiente temporada. Se especula al otro lado del Atlántico con la posibilidad de que un viejo conocido del fútbol europeo pueda suplir el rol de Luis Suárez junto a Lionel Andrés Messi.

La información nació en Alemania y concretamente en el diario BILD. Se habla de Timo Werner como una posibilidad concreta para que el equipo de Miami siga reforzando sus filas en la siguiente temporada. Recordemos que el atacante que pasase por clubes como Tottenham o Chelsea tiene contrato hasta mediados del año 2026 por Red Bull Leipzig. Se le entendería como una posibilidad de reemplazo de Luis Suárez si es que finalmente el delantero uruguayo abandona la entidad más pronto que tarde.

Por los Estados Unidos de Norteamérica no se descarta ni mucho menos que el ex delantero de Barcelona o Liverpool continúe junto a Messi. Pero en caso de hacerlo tendrá que ser bajo un rol residual en cuanto a titularidades se refiere y donde por supuesto tendría que asumir una importante baja en cuanto a su sueldo se refiere. Werner podría ser su reemplazante e igualmente el nuevo socio de Lionel Andrés en una franquicia que quiere seguir creciendo por todo lo alto.

Hablamos seguramente de una de las grandes promesas fallidas que Europa ha tenido en el último tiempo. Su explosión casi media década atrás prometía a uno de los mejores delanteros del presente. Si bien llegó a ganar incluso una edición de la Champions League de la mano del Chelsea y a disputar diferentes encuentros con la Selección de Alemania, la carrera de Werner ha venido a menos a lo largo de los últimos años e incluso no muchos meses atrás ya se rumoreaba con la posibilidad de que pudiese unirse justamente a New York City. Ahora se le apunta a La Florida.

Timo Werner podría ser el reemplazo de Luis Suárez en Inter Miami: GETTY

Para Inter Miami no es una operación imposible. Tendrá como mínimo dos casillas de Designated Player tras los retiros de nombres como Sergio Busquets o Jordi Alba a finales de temporada. En caso de que Luis Suárez también siguiese esta tendencia, hablaríamos ya de hasta tres cartas para rodear de la mejor manera posible a un Lionel Andrés Messi que después de renovar su contrato exigirá como nunca en materia deportiva al equipo del sur de los Estados Unidos. Werner suena en una semana clave para el proyecto.

Luis Suárez quisiera retirarse con Messi

“Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad. Puede ser, pero depende de mí renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento”, suponen las últimas declaraciones del uruguayo alrededor del tema. Recordemos que termina su vínculo contractual en diciembre.

Tras la decisión de Messi de prolongar su contrato hasta el 2028 la realidad es que dicha película parece prácticamente imposible. Luis Suárez lo entiende al 100% y espera que el argentino tenga todos los homenajes que merece cuando llegue el momento de colgar las botas: “Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal…Estamos en el mismo camino de que el Inter pueda seguir creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para atraer buenos jugadores y que la liga siga creciendo”.

