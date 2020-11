No le importa nada: Ronaldo coronó su vuelta picándola en un penal

No se pone nervioso nunca. No parece saber lo que es la presión. Lo de Cristiano Ronaldo, y no estamos descubriendo nada, es de otro planeta, y lo sigue demostando partido a partido.

Ahora dejó en claro que ninguna enfermedad lo puede parar: después de más de dos semanas parado por culpa del coronavirus, perdiéndose duelos de Serie A y de competencias internacionales, volvió a las canchas.

Andrea Pirlo lo metió por Paulo Dybala para que resuelva un partido que se estaba complicado ante Spezia, y el portugués lo hizo.

+El gol:

#SpeziaJuve



سبيزيا 1 × 4 يوفنتوس | هددددددددددددددددددف رونالدو ����



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @BASAMGOAL1 pic.twitter.com/nRCqLQX75z — @11GOAL11 (@11GOAL111) November 1, 2020

A los dos minutos de haber ingresado, recibió un pase excelente de Álvaro Morata y como un nueve de lujo, esquivó al arquero para anotar.

Poco después, el árbitro vio una falta dentro del área y CR7 se hizo cargo, picándola al medio y sellando su doblete.

Ya está encendido, y el miércoles ante el Ferencváros buscará mostrar lo que le gusta brillar también por la UEFA Champions League.

Lee También