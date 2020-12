Zidane, enojado: "De las palabras de Koeman ni te respondo"

Falta mucho para que volvamos a ver al Barcelona y Real Madrid enfrentados dentro de un campo de juego, pero un clásico diferente se armó fuera del mismo.

Pasa que Ronald Koeman se metió en el barro opinando sobre el duelo que el 'Merengue' le ganó al Eibar por 3-1.

Más especificamente, habló de una de las jugadas más polémicas de la jornada, en la que muchos pidieron penal de Sergio Ramos.

"Nueve de cada diez personas de Madrid dirían que es penalti. Yo he visto la jugada y, para mí, es. La mayoría de la gente no entiende porque unas veces son penalti y, en otras ocasiones, no lo son", tiró en conferencia de prensa.

Sobre esas declaraciones le consultaron al francés, que no quiso saber nada: "Me molesta porque nunca me meto con los árbitros, son parte del juego y ellos también aciertan o no, como los jugadores y como todos, aquí y en la vida. Es una labor difícil, complicada. De las palabras de Koeman ni te digo; mañana tenemos un partido muy importante y sólo pensamos en eso".

Zidane, atento a las declaraciones del entrenador holandés de Barcelona, salió a contestar...



Y cerró: "Es verdad que se habla mucho cuando hay un episodio en un partido nuestro. Es lo que tiene el Madrid, pero no me fijo en eso. Es un poco pesado contestar esto, pero es que es verdad que lo que nos interesa es el partido de mañana".

