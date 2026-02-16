José Mourinho: de su confianza para vencer al Real Madrid a su deseo para Álvaro Arbeloa

El Benfica vs. Real Madrid es el plato fuerte de la instancia de los Play Off. Esta fase que la UEFA implementó desde la temporada pasada y que añade mayor entusiasmo a la Champions League en la previa de los Octavos de Final. Los equipos ibéricos estarán cara a cara este martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz y el 25 del mismo mes será la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Al respecto de este cruce electrizante, el que se refirió fue José Mourinho, entrenador de las Águilas, en una rueda de prensa que brindó este lunes 16: “No creo que se necesite un milagro para que el Benfica elimine al Real Madrid. Creo que el Benfica necesita estar al máximo nivel. Ni siquiera digo alto, quiero decir máximo, casi rozando la perfección, que no existe. Pero no un milagro”.

En cuanto al nivel del rival, The Special One agregó: ”Obviamente, el Real Madrid es el Real Madrid, los jugadores del Real Madrid son los jugadores del Real Madrid: la historia, el conocimiento, la ambición… Lo único comparable es que son dos clubes gigantes. Más allá de eso, no hay nada más. Pero el fútbol tiene este poder y podemos ganar”.

En esa misma línea, relacionó este cruce con el que jugaron el 28 de enero por la última jornada de la Fase de Liga (fue victoria para el Benfica por 4 a 2): “Si ganarle al Real Madrid una vez es muy difícil, ganarle dos veces lo es mucho más. Ganar tres veces, o incluso en una eliminatoria, es aún más difícil. Aún más importante es su motivación por ganar la Champions, no por eliminar al Benfica. Ese es su objetivo. Y esa es su mayor fortaleza para este partido”.

Y cerró: ”Por nuestra parte, ganamos y sabemos por qué. Pero, por otro lado, sabemos que el partido no será una copia y que han tenido una evolución significativa como equipo en poco tiempo. Lo que les pedí a los jugadores fue que jugaran con la alegría de quienes merecen estar aquí. Se merecen estar aquí. Quizás sea mejor estar aquí contra el gran Real Madrid que contra un equipo de menor nivel. Disfrutaremos del partido de mañana; esperamos un resultado que nos deje buenas sensaciones. Vamos a Madrid a competir por la clasificación y vamos con alegría”.

El deseo de José Mourinho para Álvaro Arbeloa

Se sabe que Álvaro Arbeloa está a prueba en el Real Madrid. Los rumores indican que la directiva irá a buscar otro entrenador, pero si al sucesor de Xabi Alonso le va bien, suma opciones para aferrarse al banquillo del Santiago Bernabéu. En relación con esta situación, Mourinho comentó: “Me gustaría mucho eliminar al Madrid, pero me gustaría mucho que Arbela ganase la Liga y se quedase en el Madrid muchos años, porque tiene mucha capacidad. Es muy madridista y tiene mucha personalidad”.

Y por las dudas, Mou aclaró: ‘‘No quiero alimentar historias que no existen. Yo tengo un año más de contrato con Benfica, es especial porque es periodo electoral y hemos querido proteger a un nuevo presidente. Tiene una cláusula fácil de romper. No tengo nada con el Madrid”.

En síntesis