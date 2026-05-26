Atlético de Madrid quiere sacarse de encima a Julián Alvarez

En el Colchonero no quieren quedar envueltos en rumores de mercado. Por eso, insisten en que si va a llegar una oferta que sea lo suficientemente firme para desprenderse de la Araña sin vueltas.

En el Atlético de Madrid no quieren entrar en ninguna historia de mercado de varios capítulos con el Barcelona o con el París Saint-Germain por Julián Alvarez. Tanto el Culé como el equipo parisino ya exteriorizaron sus intenciones con el entorno del delantero, motivo por el que la Araña decidió rechazar el ofrecimiento de mejora de su contrato.

En el Colchonero interpretaron esta respuesta del atacante de la Selección Argentina como el principal indicio para entender que pretende dar por terminado su proceso en la capital española para continuar, preferentemente, en la Ciudad Condal o, en su defecto, en la metrópoli francesa (aunque también hay algunos reportes procedentes del Reino Unido que advierten que el Arsenal se sumará a la discusión una vez terminada su temporada).

Conforme al diario Marca, Deco, director deportivo del FC Barcelona, ya tuvo varias comunicaciones con Fernando Hidalgo, representante de Julián Alvarez. Y frente a esta situación, que llegó rápidamente a oídos de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, Atlético de Madrid aclaró que el monto mínimo para negociar son 120 millones de euros.

Pero además, ya viendo que la situación es irreversible, en el Atleti quieren llegar a un acuerdo lo más pronto posible, para centrarse en la búsqueda del reemplazante del ex River y en seguir conformando el plantel para una temporada 2026/2027 en la que planifican ser altamente protagonistas de la UEFA Champions League, la cual se definirá en el Estadio Metropolitano.

Julián Alvarez jugó su último partido en el Atlético de Madrid el pasado 5 de mayo vs. Arsenal por la Champions League. Getty Images.

Atlético de Madrid busca un reemplazante de Antoine Griezmann

Por otro lado, Atlético de Madrid también intentará encontrar en el mercado un jugador de renombre para ocupar el rol de figura dentro del plantel de Diego Simeone que dejará vacante Antoine Griezmann, quien se sumará después de la Copa del Mundo 2026 al Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

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En ese sentido, el que sonó como una opción fue Bernardo Silva. El mediocampista portugués, tras 9 temporadas en el Manchester City (en el que acumuló 76 goles, 459 partidos y 20 títulos), no renovará su contrato, por lo que puede negociar libremente. Conforme al medio citado anteriormente, la idea de recalar en el Atleti le seduce por encima de jugar en la Serie A (habría recibido sondeos del Milan y la Juventus) o en la Liga Pro Saudí.

En síntesis