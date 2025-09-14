Kylian Mbappé y su muestra de compañerismo en el Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid se llevó los tres puntos de Anoeta este sábado, al vencer 2 a 1 a la Real Sociedad en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha del torneo de la primera división de España. De esta manera, es el único equipo de LaLiga 2025/2026 que cuenta con puntaje ideal, por lo tanto, se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 12 unidades.

Una vez más, Kylian Mbappé fue gran responsable del triunfo del Merengue, puesto que fue el autor del 1 a 0 y fue quien asistió a Arda Guler para el 2 a 0 (más tarde, Mikel Oyarzabal, de penal, registró el descuento, en un duelo en el que, por cierto, se tornó cuesta arriba para los de Xabi Alonso, por la polémica expulsión de Dean Huijsen a los 32 minutos del primer tiempo.

Tras el encuentro, Kylian Mbappé, en charla con Real Madrid TV, resaltó la importancia de haber ganado en San Sebastián y subrayó su pase al turco: “Sufrimos como equipo, pero volvemos a Madrid con los tres puntos, que es lo que queremos. Estamos en el tope de la liga y eso es muy bueno para nosotros. Yo quiero dar 100% por la camiseta, por este grupo que creamos. Hoy me hace más feliz la asistencia, porque fue un momento clave del partido“.

De esta manera, el elenco principal de la Casa Blanca deja las cosas ordenadas en el ámbito local antes de sumergirse en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en la que hará su estreno este martes 16 de septiembre frente al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los números de Kylian Mbappé en la temporada

Kylian Mbappé sigue alimentando sus números en el Real Madrid. En lo que va de la temporada, el delantero francés ya lleva 4 tantos y 1 asistencias en 4 partidos por LaLiga. Esto se suma a las 44 anotaciones que hizo en su primera campaña con la camiseta merengue, por lo que ya acumula 48 goles en 63 partidos (lo que da un promedio de gol de 0,76).

Real Madrid retoma su participación en LaLiga ante Espanyol

El Real Madrid de Xabi Alonso buscará mantener su supremacía en LaLiga 2025/2026 con su compromiso ante el Real Club Deportivo Espanyol, a quien recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu el sábado 20 de septiembre desde las 16:15 horas de Europa Central.

