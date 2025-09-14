Carlo Ancelotti plantó dudas con la presencia de Neymar en la lista de Brasil para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti no se bajó de la controversia que generó en todo Brasil su decisión de dejar afuera a Neymar de su última convocatoria para los partidos con Chile y Bolivia por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El exentrenador del Real Madrid remarcó en conferencia de prensa que no veía al futbolista del Santos en plenitud física, siendo esta, en teoría, la única razón por la que se inclinó por no añadirlo al plantel con el que encaró tanto el duelo que se desarrolló en el Estadio Maracaná como el que afrontó en el Estadio El Alto a más de 4 mil metros de altura.

Y en esa postura se mantuvo Carlo Ancelotti, a pesar del revuelo que se armó en Brasil al respecto, en una conversación que mantuvo recientemente con France Fotball: “Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100%, no al 80%”.

En ese mismo sentido, ya en relación con la Copa del Mundo del año que viene, Ancelotti agregó: ”Neymar es el jugador brasileño con más talento, tuvo un problema físico y se recuperó rápido pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Participará en el Mundial si está en buena forma física porque desde el punto de vista técnico no hay discusión”.

Para cerrar, dejó un mensaje para que el exBarcelona busque las maneras de cumplir en el aspecto que le está faltando para volver a la Selección de Brasil, si realmente quiere participar del certamen global: ”Neymar debe tener el objetivo de estar listo en junio, no importa si no está en la lista de octubre, noviembre o marzo”.

Para Carlo Ancelotti, Brasil no tiene la obligación de ganar la Copa del Mundo 2026

“La obligación es intentarlo, nadie tiene obligación de ganar. ¿Quién en el fútbol tiene la obligación de ganar? En el fútbol pueden pasar tantas cosas que cambien en el resultado… Entrené seis años al Real Madrid y no gané seis Champions, gané tres”, subrayó Carlo Ancelotti, a raíz del deseo que existe en Brasil por volver a levantar el trofeo de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlo Ancelotti despuntó una denuncia contra Bolivia en la Conmebol