Con Barcelona e Inter de Milán como protagonistas: así serían los cruces de los Play Off de la Champions League

Tras la fecha 7 de la Fase de Liga, se empiezan a vislumbrar los posibles cruces de los Play Off para los Octavos de Final de la Champions League.

Por Germán Carrara

La fecha 7 dejó los posibles cruces que se pueden dar en los Play Off para los Octavos de Final de la UEFA Champions League.
La fecha 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League dejó como conclusión a los dos primeros clasificados para los Octavos de Final. Se trata del Arsenal, líder con puntaje ideal (21/12), y del Bayern Munich, segundo con 18 unidades. Y además, se confirmó que Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat, quedaron eliminados (ya no tienen chances matemáticas para meterse en los Play Off).

Todo el resto deberé definir su destino en la última jornada, en la que se disputarán 18 partidos de manera simultánea desde las 21:00 horas del miércoles 28 de enero. No obstante, ya hay algunos cruces para la instancia de los Play Off (a disputarse entre el 17/18 y 24/25 de febrero) que aparecen como una posibilidad concreta.

Los posibles cruces en los Play Off de la Champions League 2025/2026

Mónaco y PSV hoy serían sorteados para ver quién enfrenta al Manchester City y quién al Atlético de Madrid, en una llave en la que los ganadores jugarán contra el Tottenham Hotspur y el París Saint-Germain, respectivamente.

Por su parte, el Olympique de Marsella y el Bayer Leverkusen tendrían de rivales a Atalanta o al Inter de Milán. Y los dos que se adjudiquen el pase a los Octavos de Final podrán jugar con el Real Madrid o el Liverpool.

Lo mismo entre Athletic Club de Bilbao y Olympiacos vs. Barcelona o Sporting de Lisboa. Los ganadores enfrentarían al Newcastle o al Chelsea. Mientras que Galatasaray y Qarabag se medirían a Juventus o Borussia Dortmund, para definir los contrincantes del Arsenal y Bayern Munich.

Los partidos de la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League

  • Athletic – Sporting Lisboa
  • Liverpool – Qarabağ
  • Barcelona – København
  • Mónaco – Juventus
  • Ajax – Olympiacos
  • PSG – Newcastle
  • Dortmund – Inter
  • Napoli – Chelsea
  • Frankfurt – Tottenham
  • Atlético Madrid – Bodø/Glimt
  • Leverkusen – Villarreal
  • Arsenal – Kairat
  • Pafos – Slavia Praga
  • Manchester City – Galatasaray
  • Club Brujas – Marsella
  • Benfica – Real Madrid
  • Union Saint-Gilloise – Atalanta
  • PSV – Bayern
En síntesis

Barcelona podría cruzarse con Athletic Club u Olympiacos en la fase de Play Off.

Inter de Milán enfrentaría al Olympique de Marsella o Bayer Leverkusen por el pase.

17 y 25 de febrero son las fechas estipuladas para los cruces de ida y vuelta.

