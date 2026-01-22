Ubican el futuro cercano de Robert Lewandowski muy lejos del FC Barcelona

El futuro de Robert Lewandowski está sumergido en un mar de dudas. Porque si bien semanas atrás trascendió que hubo conversaciones con la dirigencia del FC Barcelona para establecer una renovación de su contrato, todavía no se avanzó sobre el tema, por lo que el atacante, tranquilamente, podría irse con el pase en su poder una vez culminada la temporada actual.

De ahí que surgieran versiones respecto en dónde podría continuar su carrera, a la cual se sobrentiende que no le queda mucho más tramo, pues en agosto próximo cumplirá 38 años, una edad que lo expone como una opción para mercados como el de los Estados Unidos o el de Medio Oriente, principalmente el de Arabia Saudita.

Y en ese mismo sentido se dirigen las últimas informaciones a raíz del porvenir de Robert Lewandowski. Conforme a Sky Sports, el delantero polaco ya recibió propuestas desde la Major League Soccer. Incluso, ya habría advertido que para él no es un problema mudarse con su familia a Norteamérica, lo que es un paso hacia adelante en lo que sería su salida del FC Barcelona.

Además, el medio citado aclara que la Liga Pro Saudi también le hizo algunos sondeos, por lo que se aproximan semanas de meras negociaciones para Lewandowski que, evidentemente, ya está palpando la posibilidad concreta de abandonar al club culé y, de esta manera, darle un cierre a su camino en el fútbol del Viejo Continente.

Los números de Robert Lewandowski en el Barcelona

Robert Lewandowski llegó al Barcelona procedente del Bayern Munich en julio del 2022. Desde entonces suma 112 goles y 22 asistencias en 170 partidos repartidos entre competencias como LaLiga, la Copa del Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League y Europa League.

Robert Lewandowski intentará jugar su último Mundial

Robert Lewandowski tendrá semanas sumamente movilizantes. Porque además de definir su contrato, en marzo jugará con la Selección de Polonia el Repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su primer rival será Albania. Si gana, se medirá al vencedor del cruce que protagonizarán Ucrania y Suecia.

Si supera esas dos instancias será parte del Grupo F del certamen global, que también integran Países Bajos, Japón y Túnez.

