A pesar de su crisis en Atlético Madrid, este el precio que Barcelona calcula para contratar a Julián Alvarez

Julián Alvarez vive su momento más bajo desde que oficializase su fichaje por Atlético de Madrid. La ausencia de goles del argentino bajo las riendas de Diego Pablo Simeone genera debates en la capital de España. Pero no lo hace en una ciudad de Barcelona donde el conjunto culé le sigue viendo como la pieza ideal para reemplazar a Robert Lewandowski. Se habla de estas cifras para poder contratarlo en el verano del año 2026.

El Diario Sport señala que en Barcelona se compara la posible contratación de Julián Alvarez con la llegada de Luis Suárez al conjunto culé prácticamente una década atrás. 80 millones de euros sería el precio a pagar por un delantero que entienden no solamente como un ariete de primer nivel, sino igualmente como una pieza versátil que encaja de lleno con la filosofía del club en materia ofensiva. No nos olvidemos que Lewandowski termina contrato a final de temporada y que por la MLS ya se han dado diferentes avances por sus servicios.

No es ni mucho menos la primera vez que el ex River Plate o Manchester City aparece en las quinielas para unirse al equipo de la ciudad condal. Entienden que Julián Alvarez representa el perfil ideal de jugador moderno que debe fichar Barcelona de cara a los próximos años. A su olfato goleador se le suma una experiencia en la élite y una capacidad de trabajo que enamora a los técnicos de la ciudad deportiva del conjunto culé. Diario Sport señala que es el golpe de efecto que la directiva de Joan Laporta entiende que debe dar tras la marcha de Lewandowski más pronto que tarde.

Como decimos no es ni mucho menos la primera vez que Atlético de Madrid tiene que enfrentarse a este tipo de rumores. Solamente unos meses atrás tanto Manchester United como Liverpool aparecían en el camino de un delantero que es absolutamente intocable para las filas de Diego Pablo Simeone. Es la gran cara del proyecto y la hoja de vida a la cual se quiere blindar por todo lo alto de cara a la próxima década. Todo esto incluso en tiempos de vacas flacas.

Barcelona considera vital el fichaje de Julián Alvarez: GETTY

Y es que hasta la fecha el argentino apenas suma 11 goles y 5 asistencias en 27 partidos con Atlético de Madrid en lo que vamos de campaña. No le vemos marcar goles de manera oficial desde el pasado 9 de diciembre y en un triunfo de los colchoneros a domicilio frente a PSV por la Champions. A pesar de este bajón de rendimiento y a solo unos meses de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, tanto los rojiblancos como Barcelona le entienden como una pieza que más pronto que tarde volverá a despertar en materia goleadora.

Publicidad

Publicidad

Simeone confía en recuperar a Julián Alvarez

Hay que devolverlos hasta el pasado mes de noviembre para encontrar goles del argentino por el campeonato nacional de LaLiga española. Hablamos de su momento de forma más pobre en cuanto al viejo continente se refiere. Esto no tuerce la confianza de un Diego Pablo Simeone que se espera que le vuelva a poner de titular en el encuentro de este miércoles frente a Galatasaray por la Champions League.

“El gol llegará. No me preocupa porque el gol lo tiene. Tiene que seguir trabajando con la estabilidad que tiene en el club. Pronto hablaremos de sus goles”, reflexiones del Cholo alrededor de su 9 titular. Se confía al 100% en que este levante su nivel y en que vuelva a ser la mejor cara del Atlético de Madrid. Por Barcelona el análisis, a gran escala, es el mismo sobre su techo.

Datos claves

FC Barcelona planea ofrecer 80 millones de euros por Julián Álvarez en el verano de 2026 para suplir a Lewandowski.

planea ofrecer por en el verano de 2026 para suplir a Lewandowski. Robert Lewandowski termina contrato al final de esta temporada y su destino apunta a la MLS .

termina contrato al final de esta temporada y su destino apunta a la . Julián Álvarez atraviesa una sequía goleadora: no marca desde el 9 de diciembre (ante PSV) y su último gol en LaLiga fue en noviembre.

Publicidad

Publicidad

ver también Julián Alvarez podría tener nuevo socio: Atlético de Madrid va por suplente del PSG