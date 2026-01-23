Es tendencia:
El sorpresivo equipo que se quedará con Ederson Castillo tras sonar para el Barca y Real Madrid

Ederson Castillo sonó para el Real Madrid, FC Barcelona y Manchester United, pero sorpresivamente se quedará en otro equipo.

Por Gustavo Dávila

La semana pasada hubo varios rumores de que Ederson Castillo dejaría LigaPro por interés de gigantes de Europa como FC Barcelona, Real Madrid y Manchester United. Este viernes trascendió dónde jugará el volante ecuatoriano al menos el 2026.

Finalmente luego de sus pasantías, el FC Barcelona no compraría a Castillo y el volante se quedaría en Liga de Quito para el próximo año. Muchos lo ponían como una venta segura en enero.

Deportivamente no le viene mal a Tiago Nunes, quien fue informado que Liga de Quito tendrá que parar negociaciones con otros jugadores hasta que logre encontrar como pagar sus deudas que generaron inhabilitaciones FIFA.

Tras la salida de Carlos Gruezo, Ederson Castillo tendría espacio ya que como volante central solo está Jesús Pretell. El futbolista de 17 años viene siendo parte del primero equipo desde el 2024.

Su costo de salida está cerca de los 4 millones de dólares, cifra accesible para cualquiera de los grandes de Europa. Muchos lo consideran como el “próximo Moisés Caicedo”.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

  • Ederson Castillo permanecerá en Liga de Quito tras no concretarse su venta al FC Barcelona.
  • El club fijó el costo de salida del volante de 17 años en 4 millones de dólares.
  • Liga de Quito oficializó a Tobar, Pretell, Corozo, Quiñónez y Segovia como sus nuevos refuerzos.
