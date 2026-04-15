Tensión con el FC Barcelona: fuerte discusión de Joan Laporta con autoridades de la UEFA

El pitido final en el Estadio Metropolitano dejó al Fútbol Club Barcelona sumergido en la frustración al consumarse una nueva eliminación en la UEFA Champions League, esta vez, luego de una serie caliente ante el Atlético de Madrid en la que el equipo de Hansi Flick, en un momento, logró igualar luego de ir perdiendo 2 a 0.

El conjunto azulgrana fue quien llevó la iniciativa, el que más propuso y el que tuvo más momentos de control. Sin embargo, el equipo del Cholo Simeone supo jugar su partido: resistió y aprovechó sus momentos. Un gol anulado y un segundo tiempo lleno de interrupciones terminaron por apagar las opciones del Barça que estaba ilusionado con alcanzar las Semis de la Liga de Campeones de Europa.

Pero más allá de lo meramente futbolístico, la eliminatoria quedó marcada por varias decisiones arbitrales que encendieron la polémica. En la ida, la más señalada por el barcelonismo fue la mano de Marc Pubill dentro del área, en una situación un tanto confusa durante una reposición del balón del Atlético de Madrid.

A eso se le sumaron acciones bastante discutidas en el cruce de vuelta, como un posible penal a Fermín López por presunta acción temeraria de Juan Musso en el primer tiempo (cuando el Barça ya se había puesto 2 a 0) y la expulsión de Eric García por infracción a Alexander Sorloth en el complemento.

Estas situaciones hicieron encender la furia de todos los componentes del Barcelona, incluido su presidente Joan Laporta, quien, según el periódico Sport, trasladó personalmente el enfado del club a Giorgio Marchetti, secretario general de la UEFA, en los pasillos del Estadio Metropolitano.

Aparentemente el cruce fue algo acalorado, en medio de las recriminaciones del mandatario de la institución blaugrana por una serie en la que sintieron que el Atlético de Madrid fue altamente beneficiado para que se quedara con el pase a la Semifinal.

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Barcelona acumula 11 años sin ganar la Champions League

El Barcelona no solo que no logra ganar la Champions League, sino que desde que alzó el trofeo en la campaña 2014/2015 nunca más volvió a jugar la Final. Lo más lejos que llegó fueron las Semifinales de la Champions 2018/2019 (perdió con el Liverpool) y 2024/2025 (fue eliminado por el Inter de Milán).

En síntesis