Destacan a Luis Díaz como el mejor extremo de Europa: supera a Vinicius, Raphinha y Doku

WhoScored, uno de los principales portales de estadísticas de Europa, señala a la figura de Luis Díaz como el mejor extremo del viejo continente en este inicio de temporada. Supera a Vinicius, Raphinha y Doku en una valoración general que demuestra el impacto que el cafetero ha venido teniendo de la mano de Bayern Múnich. 16 tantos hasta la fecha, su hoja de vida.

Con una puntuación de 7.56, el Guajiro se mete en un once donde por rendimiento aparecen hasta la fecha nombres como Provedel de Lazio de arquero. Timber, Gabriel, Guehi o Raum de defensas, Olise, Xhaka, Nico Paz y Luis Díaz de centrocampistas, así como Harry Kane O Kylian Mbappé de delanteros, son quienes completan el once. Se les entiende estadísticamente hablando como los jugadores mejor ranqueados de lo que vamos de temporada. Un 4-4-2, el sistema expuesto por el portal.

No es gratuito ver ahí al colombiano Luis Díaz. Desde su llegada al Bayern suma 16 aportaciones de tantos. 11 goles y 5 asistencias componen el total estadístico del cafetero desde su salida del Liverpool. Hasta la fecha el cafetero ha generado el doble de goles que el mejor delantero de los ingleses en lo que vamos de temporada. Mohamed Salah con 8, el que más cerca se encuentra de un jugador al cual dejar la Premier League Inglaterra le ha recuperado su mejor versión.

Luis Díaz competía con extremos de peso. Vinicius, Raphinha y Doku del Manchester City hasta la fecha quedan detrás en las elecciones realizadas por WhoScored. El colombiano sigue ganando elogios y reconocimientos en una serie de meses donde ha mostrado su mejor versión. Calienta motores para una nueva edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Será la primera de su carrera.

Luis Díaz, mejor extremo izquierdo de la actualidad para WhoScores

Solo el tiempo dirá que ocurre, pero la realidad es que el colombiano ya es uno de los mejores jugadores de lo que vamos de temporada. También uno de los fichajes más valorados por el seno del Bayern Múnich en los últimos años. A la espera del final de la Fecha FIFA y del regreso de competiciones como la Bundesliga o la Champions League, Luis Díaz es señalado en Europa como el mejor extremo izquierdo del viejo continente.

En síntesis

