El gesto de Kylian Mbappé con el plantel del Real Madrid que lo posiciona como líder

Kylian Mbappé no solo muestra sus ganas de empujar hacia los objetivos al Real Madrid con su nivel dentro del campo de juego, sino también con sus actitudes en la interna del vestuario. Es que a sus tres goles que anotó en el inicio de la temporada (que se suman a los 44 que marcó la campaña pasada), añadió un gesto de compromiso con sus compañeros.

Es que este miércoles 27 de agosto el plantel organizó una cena en un reconocido restaurante del centro de la capital española, a la cual el delantero francés estuvo a punto de ausentarse. Es que por unas horas debió hacerse presente en Mónaco (casi 1300 kilómetros de Madrid) y parecía que no llegaba para compartir el encuentro con el resto de los jugadores merengues.

Sin embargo, adelantó su vuelo para hacer todo lo posible en función de dar su asistencia y disfrutar, junto a los otros futbolistas del plantel que comanda Xabi Alonso, un momento por fuera de la rutina que les marca el día a día en la Ciudad Deportiva de Valdebebas o, en su defecto, en el Estadio Santiago Bernabéu.

De igual modo, no todos pudieron decir presente. Hubo tres de los integrantes del elenco principal del Real Madrid que brillaron por su falta. Se trató del delantero brasileño Rodrygo Goes, del mediocampista francés Aurelién Tchouaméni y del defensor central alemán Antonio Rudiger.

El gran rendimiento de Kylian Mbappé en el comienzo de la temporada

Kylian Mbappé está cumpliendo con creces para el Real Madrid en el comienzo de la temporada 2025/2026. Ya lleva tres goles en dos partidos. Anotó en el 1 a 0 contra el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu por el estreno en LaLiga y registró dos anotaciones en el 3 a 0 ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere por la segunda jornada.

Kylian Mbappé viajará a Francia tras el choque con el Mallorca

Este sábado el Real Madrid recibirá al Mallorca por la tercera fecha de LaLiga. Luego, habrá un parón por la fecha FIFA de selecciones de septiembre, para la cual Kylian Mbappé fue convocado por Francia, para sus compromisos con Ucrania e Islandia por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también El cambio histórico que aplicará la UEFA en la Champions League