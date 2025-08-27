La preocupación a la que Xabi Alonso no le encuentra solución en el Real Madrid

El misterio alrededor de la recuperación de Eduardo Camavinga continúa y su regreso al once del Real Madrid parece estar lejos de concretarse. El mediocampista francés, que se lesionó en un entrenamiento el pasado 10 de agosto, sigue sin sumarse a los trabajos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto con el resto de sus compañeros.

Esta situación generó preocupación en la Casa Blanca, porque en realidad el calvario para el futbolista comenzó el 23 de abril de este año, cuando sufrió una rotura completa del tendón del aductor izquierdo en un partido contra el Getafe por LaLiga, que lo dejó fuera de lo que faltaba de la temporada.

Tras tres meses de recuperación, Eduardo Camavinga se unió al plantel del Real Madrid en el Mundial de Clubes de Estados Unidos e incluso fue convocado por Xabi Alonso en los últimos partidos, aunque no disputó ni un minuto. Sin embargo, justo cuando se esperaba su regreso pleno, un esguince en el tobillo derecho lo apartó nuevamente.

En efecto, aunque se estimaba que la recuperación sería de solo un par de semanas para que volviera a estar a disposición a principios de septiembre, el mediocampista sigue entrenando en solitario en Valdebebas. Esa ausencia en el inicio de LaLiga, sumada a la incertidumbre sobre su vuelta, fue lo que encendió las alarmas en el club de la capital española.

Con lo cual, todo apunta a que Eduardo Camavinga no estará para el próximo partido del Merengue, de este sábado 30 de agosto contra el Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu. Al respecto, el diario Marca describe que reaparecería a los entrenamientos después de la fecha FIFA que se avecina.

El mediocampo del Real Madrid sin Camavinga

Con Eduardo Camavinga out, lo más probable es que Xabi Alonso se siga inclinando por una especie de doble 5 con Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni, con una línea de tres por delante conformada por Arda Guler, Vinicius o Rodrygo y Franco Mastantuono o Brahim Diaz.

Publicidad

Publicidad

ver también La nueva fecha del Barcelona para volver al Camp Nou