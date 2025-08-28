El cambio histórico que aplicará la UEFA en la Champions League

La UEFA calentó la previa del sorteo de la Champions League que realizará en Mónaco este jueves 28 de agosto con una noticia que sacudió al fútbol europeo. Ni más ni menos, se trata de un cambio en la final de la competencia internacional, adelantando el inicio del partido a las 18:00 horas de Europa Central en lugar de las 21, como venía siendo hasta el momento.

La medida, que entrará en vigor desde la Final de esta temporada en el Puskás Arena de la ciudad de Budapest, Hungría, se tomó con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de los protagonistas como de los aficionados presentes en el estadio como aquellos que sigan el partido por televisión.

En ese sentido, la UEFA asegura que un horario más temprano hará que los viajes de regreso para los directamente implicados a la final sean más cómodos. Además, esta determinación también busca aumentar la audiencia en todo el mundo. Al disputarse a una hora más accesible para continentes como Asia, el organismo espera maximizar la visibilidad del evento.

Por su parte, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, explicó que un inicio más temprano un sábado permite a los aficionados disfrutar mucho más de la final, al mismo tiempo que, dicha iniciativa, fue bien recibida por Football Supporters Europe, que la calificó como un “avance muy positivo” que demuestra el reconocimiento de la UEFA a las necesidades del público.

¿Cuándo se juega la Final de la Champions League 2025/2026?

La UEFA ya estableció la sede de la próxima Final de la Champions League. Empezará entre el 16 y 18 de septiembre próximo con la primera fecha de la Fase de Liga y culminará el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

En tanto que la Final de la Liga de Campeones de Europa 2026/2027, al caerse la principal alternativa que manejaba el organismo que era el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro (debido a que en la ciudad debaten todavía si reformarlo o derribarlo para que Inter y Milán construyan sus respectivos estadios), posiblemente cuente con el Estadio Metropolitano de Madrid como sede.

