VIDEO | Joel Ordóñez marca un gran gol de cabeza en la Champions League ante el Atlético de Madrid

Joel Ordóñez se reivindicó en la Champions League tras lo que fue su insólito autogol en la ida de los 16avos ante el Atlético de Madrid. El ecuatoriano ahora puso a rabiar al ‘Cholo’ Simeone con un golazo en la vuelta en España. El tricolor llegó justo para anotar el tanto del empate.

Cuando Brujas peor la pasaba en su visita al Atlético de Madrid y ya con un gol encima, apareció Joel Ordóñez. El tricolor aprovechó un desvío en el tiro de esquina, en el primer palo, y pudo definir de cabeza a placer para poner el 1 a 1 en el marcador.

Pese al autogol de la ida, Joel Ordóñez está haciendo una gran llave ante Atlético de Madrid en la Champions League y demostrando que es uno de los centrales con más proyección en el mundo. Asimismo, el ecuatoriano marca este tanto en medio de los rumores que lo acercan a Liverpool y PSG.

Esta es una de las mejores temporadas para la historia de Ecuador a nivel goleador en la Champions League. Ordóñez se une a William Pacho y Moisés Caicedo que también marcaron goles en esta edición y que todavía pueden seguir anotando en los siguientes partidos.

De momento, con este empate, el partido se estaría yendo al alargue. Puesto que, la ida fue 3 a 3 y no hay gol visitante en esta edición de la Champions League. En caso de no encontrar un ganador en los 120 minutos, el encuentro se definirá en penales.

¿Qué canal pasa Atlético de Madrid vs Brujas?

Atlético de Madrid vs Brujas se puede ver por la señal de ESPN y también en Disney+.