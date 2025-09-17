Roberto De Zerbi, indignado por el penal de Facundo Medina vs. Real Madrid: ”Es una vergüenza”

Sin dudas fue la jugada que marcó un antes y un después en el encuentro que el Real Madrid y el Olympique de Marsella disputaron este martes 16 de septiembre por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Cuando ya iban 80 minutos, Vinícius ingresó al área y la pelota golpeó en el codo del defensor Facundo Medina de manera totalmente involuntaria.

Esta acción fue considerada como penal para el juez bosnio Irfan Peljto y para sus asistentes del VAR. Detrás de su decisión, Kylian Mbappé -que ya había marcado en el primer tiempo el empate 1 a 1 mediante los 12 pasos-, registró el 2 a 1 final para que los merengues se quedaran con los primeros 3 puntos en la competencia internacional.

Luego de lo que fue la derrota del Olympique de Marsella, el que habló fue su entrenador Roberto De Zerbi, quien en conferencia de prensa se mostró indignado por la determinación del árbitro: ”Para mi no es penal, ni en el Bernabéu, ni el Velodrome. Fue vergonzoso, lo diría también se hubiera sido a nuestro favor. Nunca puede ser penalti”.

Por otro lado, más allá de su queja por el fallo, reconoció que a sus dirigidos les faltó aprovechar la expulsión de Dani Carvajal (recibió la tarjeta roja por agredir a Gerónimo Rulli): ”Entramos en el campo con miedo y timidez. Luego nos soltamos y jugamos mejor. Después de la expulsión de Carvajal no fuimos capaces de ir a por el partido; era el momento de arriesgar, esperaba un poco más”.

Incluso, hasta opinó que para él no era para echar al defensa del Real Madrid: “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”.

Marsella, ahora, se enfoca en el Clásico de Francia contra el PSG

El Olympique de Marsella, que sumó 6 puntos sobre 12 en juego en la Ligue 1, ya dejó atrás su participación en la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League para enfocarse en el París Saint-Germain, su próximo rival por el campeonato de Francia.

El cruce por el Clásico del país galo será este domingo 21 de septiembre desde las 20:45 horas de Europa Central en el Estadio Velodromo. Cabe mencionar que los dirigidos por Luis Enrique se posicionan en la cima de la tabla con puntaje ideal.

