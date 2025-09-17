Advierten que no debió haberse sancionado el segundo penalti a favor del Real Madrid vs. Marsella

El encuentro que el Real Madrid y el Olympique de Marsella disputaron este martes 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League estuvo trazado por la polémica, principalmente, por la acción que desembocó en el segundo penalti a favor de los dirigidos por Xabi Alonso.

Iban 80 minutos cuando un avance de Vinícius Júnior (quien fue suplente e ingresó en el complemento) con dominio del balón dentro del área defendida por el equipo francés, golpeó de manera involuntaria en el antebrazo del defensor Facundo Medina, contacto que para el juez de campo, el bosnio Irfan Peljto, fue suficiente para sancionar la pena máxima.

Semejante situación, que fue el inicio del 2 a 1 para el Real Madrid (Kylian Mbappé se encargó de enviar su ejecución dentro de la valla custodiada por Gerónimo Rulli), desató la controversia entre los aficionados y los programas deportivos, en concreto, porque para muchos no fue una secuencia para considerarla como penal.

Al respecto, el que compartió su opinión fue Antonio Mateu Lahoz, en la señal Movistar+: “Creo que el defensor hace lo que tiene que hacer. Tapa con el pie y es un brazo de balanceo. Es un brazo puesto en posición natural. Para mí esto nunca debería ser penal. Esto es claro y evidente porque además es que no puedes hacer absolutamente nada. Si no, los jugadores tendrían infinitamente más lesiones si no apoyaran los brazos cuando van al suelo”.

En ese mismo sentido, el exárbitro español agregó: “Su disputa, digamos, es entre los pies. Fortuitamente, accidentalmente, ese balón acaba contactando en su brazo de forma natural y cuando ya va al piso. Por tanto, para mí este penalti nunca debería haber subido al marcador y por eso decía que el arbitraje no había sido previsible“.

Y para que no quedaran dudas de su visión, cerró: “¿Por qué no ha sido previsible? Porque debes utilizar el VAR, si quieres, en el mismo partido, poniendo, como decía antes, la cámara lenta y las fotos, debes utilizarlo en uno y en otro. Y entonces ha habido acciones, ya analizamos la de Mbappé, que ha habido en el minuto 53, luego la de Carvajal y luego la trilogía acabaría con esta. No ha habido una consistencia, una coordinación entre el árbitro de campo y los árbitros de VAR“.

Real Madrid se quedó con el triunfo y ahora piensa en el Kairat

El Real Madrid se quedó con los tres puntos vs. Marsella, por lo que dio un paso adelante en su intención por clasificar de manera directa a los Octavos de Final de la Champions League. Ahora ya piensa en su próxima cita por la competencia internacional, que será el martes 30 de septiembre contra el Kairat en la ciudad de Almaty, Kazajistán.

