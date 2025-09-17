Sin precedentes: el tremendo récord de Rulli ante Real Madrid por la Champions

De momento Xabi Alonso y Real Madrid solamente saben ganar en esta temporada. La victoria frente al Marsella por la primera jornada de la liguilla de la UEFA Champions League se dio en medio de una noche que terminaría siendo histórica para el argentino Gerónimo Rulli. El miembro de la Albiceleste firmaría una marca absolutamente histórica. Solo Kylian Mbappé y de penalti pudo vencerle en una jornada que abre el camino a Budapest.

Si nos vamos a los datos, concretamente desde el año 2010 no se veía una exhibición de un guardameta en el estadio Santiago Bernabéu como la que firmó Gerónimo Rulli. El ex Estudiantes de La Plata culminó el encuentro con un total de 13 atajadas e igualando la marca de Martín Stekelenburg con Ajax el pasado 15 de septiembre de hace 15 años. Ningún portero en toda la historia del torneo tuvo que atajar tanto frente al máximo ganador del certamen en su casa.

La gran mayoría de estas llegaron en una primera parte donde Real Madrid fue un vendaval ofensivo. El equipo de Alonso solamente terminaría sufriendo el partido por su falta de puntería e igualmente por las atajadas de un Rulli que solamente en los primeros 45 minutos tuvo que detener 8 disparos del conjunto merengue. Marsella se terminó quedando sin unidades en un estreno por la Copa de Europa donde recordemos que los franceses todavía tendrán compromisos ante entidades como Ajax, Sporting de Lisboa, Atalanta, Newcastle, USG, Liverpool y finalmente Brujas el próximo 28 de enero del año 2026.

Solo Mbappé de penalti pudo derrotar la resistencia del argentino. Sus 13 entradas en el estadio Santiago Bernabéu suponen la actuación más exigente en cuanto a parada se refiere por la Copa de Europa cuando hablamos de un encuentro del Real Madrid en la capital española. El fin de semana llegará otro partido de peso frente a París Saint Germain por el campeonato francés y donde se pretende romper con todos los pronósticos cuando hablamos del equipo de Roberto De Zerbi.

Rulli dio un festival de atajadas histórico ante Real Madrid: GETTY

Ni mucho menos fue la primera vez que Rulli tuvo que medirse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El argentino ya había tenido participaciones en el coliseo blanco de la mano de la Real Sociedad e igualmente con un Villarreal con el que incluso llegó a sacar resultados de peso. A sus 33 años vive su segunda temporada en un conjunto del sur de Francia con el que acumula hasta la fecha 38 participaciones oficiales y un total de 53 goles en contra. El año pasado atajo tres penaltis y anoche estuvo cerca de hacerlo en los dos lanzamientos de Mbappé que definieron todo.

Rulli explicó la roja de Carvajal

Por el ecuador de la segunda parte, el guardameta argentino se encaraba con el capitán del Real Madrid. Este intentaría darle un cabezazo que terminaría con la expulsión de Dani Carvajal y con un Real Madrid jugando con 10 durante el final del choque. La victoria terminaría siendo para los hombres de Xabi Alonso. Gerónimo Rulli explicaría las claves de la acción en zona mixta.

Carvajal, expulsado anoche por cabezazo a Rulli: GETTY

“Fue un trance del partido, el jugador estaba solo y yo venía con la mano llamando a un compañero para que viniera a cubrirle, entonces me quita la mano, empezamos a discutir y viene y me da un cabezazo en la nariz de abajo arriba quizás por la diferencia de altura. En ningún momento exageré y él se dio cuenta al instante de que había cometido un error, nada más. Pero la nariz la tengo bien, me dolió pero todo perfecto“, explicó después Rulli Sobre una acción que pudo ser determinante en el desarrollo del choque.

