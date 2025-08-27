La nueva fecha del Barcelona para volver al Camp Nou

La dirigencia del Fútbol Club Barcelona sigue luchando con vericuetos legales con LaLiga, la UEFA y el Ayuntamiento de la ciudad, para recibir la tan ansiada habilitación que le permita reabrir las puertas del Camp Nou, en una instancia que, de igual modo, será la mitad de lo que algún momento planteó para la reapertura.

Hace meses, Joan Laporta aseguraba que el Barça volvería a su casa con la primera fase completa de las tres que componen la reforma total. Es decir, con un aforo del 60 por ciento, que alcanzaría más de 60 mil butacas habilitadas (la capacidad del proyecto alcanzará 105 mil lugares). Y en ese momento se especulaba con que el retorno sería para el primer compromiso como local de la temporada 2025/2026.

No obstante, las obras se fueron demorando de tal modo que, no solo que se apuntó a una habilitación para solo 27 mil localidades, sino que hicieron un pedido especial a LaLiga, para que le permitiera disputar los primeros tres encuentros en condición de visitante, en función de lograr mayor margen para obtener los permisos pertinentes.

Sin embargo, nada de todo esto pasó. El Camp Nou no logró la autorización buscada y tampoco llegará a estar 100 por ciento listo en la instancia, incluso, de los 27 mil lugares para el cruce con el Valencia del próximo domingo 14 de septiembre. Además, para colmo de males, el Estadio Olímpico de Montjuic, esta vez, no pudo ofrecerse como una alternativa, dado que albergará un recital el viernes 12 y no estará listo 48 horas más tarde.

Es por eso que el club azulgrana ya resolvió proponer a LaLiga el Estadio Johan Cruyff, en donde hace de local el Barça Athletic (el equipo filial). El problema es que tiene apenas 6 mil lugares disponibles y el organismo que preside Javier Tebas exige que los equipos de primera cuenten con estadios de, mínimo, 15 mil. Pero, al parecer, la entidad haría una excepción con el Barcelona, pues todo indica que no tiene otra alternativa.

La nueva fecha que ve el Barcelona para reabrir las puertas del Camp Nou

Con todo este panorama, se presume una nueva fecha para que el Blaugrana reabra las puertas del Camp Nou. En este caso, el día que aparece en el horizonte es el martes 16, miércoles 17 o jueves 18 de septiembre, en caso de que le toque ser anfitrión en la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions, o el domingo 21 de septiembre cuando deba recibir al Getafe por la quinta jornada del campeonato español.

Por cierto, el Barça sabrá si hace de local o visitante en su debut en la Liga de Campeones de Europa 2025/2026, este jueves 28 de agosto (desde las 18 horas de Europa Central), con el sorteo que realizará la UEFA en Mónaco.

