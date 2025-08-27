Barcelona no llega con el Camp Nou y recibiría a Valencia en un estadio para 6 mil espectadores

El FC Barcelona se enfrenta a un desafío logístico para su primer partido de local en LaLiga 2025/2026, que será contra el Valencia el próximo 14 de septiembre. Ante la imposibilidad de utilizar el Camp Nou (sin la habilitación pertinente), el Estadio Johan Cruyff emergió como la principal alternativa, aunque no sin un obstáculo importante.

En el Blaugrana, si bien buscaron avanzar por todas las vías posibles, ya descartaron por completo al Camp Nou para su compromiso con el elenco ché. Las obras no avanzaron lo suficientemente rápido -a pesar de plantear 3 turnos con los operarios para progresar durante las 24 horas del día- como para garantizar la seguridad de los futbolistas y del público y obtener las licencias necesarias a tiempo.

Ante este panorama, la directiva eligió el Estadio Johan Cruyff como la sede más probable para recibir al Valencia, porque la otra opción, el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, fue desestimado por un concierto programado para el viernes 12 (es decir, no llegaban a dejar el campo de juego en condiciones en tan solo 48 horas).

Además, por otra parte, LaLiga rechazó determinantemente el pedido del FC Barcelona de alternar la localía con el Valencia. En otras palabras, el Culé quería desarrollar el encuentro en Mestalla, pero en el organismo consideraron que ya bastaba con el permiso que se le concedió para disputar sus primeras tres jornadas como visitante (Mallorca, Levante y Rayo Vallecano).

La capacidad de Johan Cruyff, el gran problema para el Barcelona

La elección del recinto en el que habitualmente juega el Barça Athletic (equipo filial) presenta un problema reglamentario. Según las normativas de LaLiga, un equipo de la Primera División de España debe jugar en un estadio con una capacidad mínima de 15.000 espectadores y el Johan Cruyff, con un aforo de solo 6.000 asientos, no cumple con este requisito.

Por lo tanto, el Barcelona tendrá que negociar con LaLiga para obtener una excepción, argumentando que se trata de una situación temporal y puntual, lo cual no está especificado en el reglamento. En ese sentido, según el diario Marca, el club culé confía en que esta excepción será concedida, permitiéndoles disputar el partido con el Valencia en su casa provisional.

Mientras tanto, la directiva también debe ir definiendo la sede de sus partidos para la Fase de Liga de la UEFA Champions League, porque la fecha límite para comunicarlo a la organización es este jueves 28 de agosto (día en el que además se llevará a cabo el sorteo en Mónaco), y la idea es proponer el Camp Nou con el Estadio de Montjuïc como plan B.

