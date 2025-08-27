Así será el sorteo de la UEFA Champions League 2025/2026

Este jueves 28 de agosto a las 18 horas de Europa Central, la UEFA dará el puntapié en la Fase de Liga de la Champions League, la cual se mantendrá con el formato con el que innovó en la temporada pasada. Es decir, una instancia de 36 equipos en la que cada uno disputará 8 partidos, cuatro de local y cuatro de visitante, contra diferentes contrincantes.

Se confeccionará una única tabla de posiciones, de la cual, una vez cumplidas todas las fechas, los primeros ocho clasificarán directamente a los Octavos de Final, mientras que del noveno al vigesimocuarto disputarán los Play Off (cruces entre dos equipos a duelos ida y vuelta en los que los ganadores avanzarán a los Octavos). Mientras que del puesto 25 al 36 quedarán eliminados.

La Premier League tendrá seis representantes

La Premier League de Inglaterra será la que más representantes tendrá en la Champions League 2025/2026. Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City, se clasificaron directamente al terminar entre los cuatro primeros de la liga, mientras que el Newcastle, al ubicarse quinto, se quedó con el cupo adicional que la UEFA le otorgó a las dos federaciones con mejor promedio durante la última temporada.

Asimismo, el Tottenham Hotspur fue el último que consiguió su pasaje, al derrotar 1 a 0 al Manchester United en el Estadio San Mamés de Bilbao, en la Final de la Europa League de la campaña pasada.

Así están confeccionados los bombos

Bombo 1: Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht (faltan 2, uno de ellos Brujas o Rangers).

Publicidad

Publicidad

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt. (falta 1).

Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic y Newcastle. (falta 1).

Duelos del Repechaje que se definirán este miércoles 27 de agosto: Rangers (1) – Brujas (3), Ferencvaros (1) – Qarabag (3), Basilea (1) – Copenhague (1), Fenerbahçe (0) – Benfica (0).

¿Cuándo son los partidos de la Fase de Liga en la Champions League 2025/26?

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

ver también Barcelona no llega con el Camp Nou y recibiría a Valencia en un estadio para 6 mil espectadores