La queja del Barcelona que carga de polémica el Clásico de España vs. Real Madrid

Este domingo 26 de octubre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu bajo el marco de la décima jornada de LaLiga, se enfrentarán por primera vez en la temporada 2025/2026, en un duelo que, si bien no será determinante, puede provocar consecuencias para bien o para mal dependiendo del resultado.

Ante semejante compromiso, el que empezó a calentar la previa del duelo que se llevará a cabo en la Casa Blanca fue Deco, director deportivo del Barça, que en una conversación con varios medios expuso que los arbitrajes tienden a ser algo más severos con el equipo de Hansi Flick que con el resto de los equipos del campeonato de la primera división de España.

“Ganar con el Barça siempre es más complicado, pero te da mayor satisfacción. Remamos mucho contra muchas cosas. No será una excusa, sea cual sea el resultado ante el Madrid. No vamos a entrar en esto, pero hay cosas muy rigurosas contra nosotros“, comentó el portugués en conversación con varios medios a la salida de la Asamblea Ordinaria del club blaugrana, cuando le consultaron puntualmente por la expulsión que sufrió Hansi Flick vs. Girona el último fin de semana (razón por la que no podrá estar en el banco de suplentes del Bernabéu).

Por otra parte, Deco se encargó de señalar que no se tratará de un encuentro determinante: “Ganar, perder o empatar no decidirá la Liga. Es el mejor partido del mundo, todo el mundo le mira, pero no es decisivo. Sabemos que hay cosas que mejorar, como todos los equipos”.

Y cerró: ”No vamos a decidir la temporada en este partido, aunque jugamos contra un rival que está mejor que la temporada pasada y que tiene casi todos los jugadores disponibles. No será un Clásico que decida demasiadas cosas”.

Los Clásicos de España que se disputarán en la temporada 2025/2026

Además del duelo que tendrá lugar este fin de semana en la capital española, Barcelona y Real Madrid tienen pautado el Clásico de España de la segunda vuelta de LaLiga que está fijado para el 10 de mayo, en principio, en el Camp Nou (todavía sin fecha prevista para su reapertura).

Del mismo modo, también hay grandes chances de que se vean las caras en la Final de la Supercopa de España (el Merengue se mide en la Semifinal al Atlético de Madrid, mientras que el Barça chocará con el Athletic Club de Bilbao), sin tener en cuenta la expectativa de un posible cruce en la instancia de eliminación de la UEFA Champions League.

