LaLiga, una discusión de dos: cada vez más predecible con Barcelona y Real Madrid

LaLiga de España hace rato que es uno de los campeonatos locales más predecibles del mundo. Los números hablan por sí solos: de las últimas 40 ediciones, 34 se las repartieron entre Barcelona y Real Madrid. Y la actual, que todavía no terminó, no será la excepción, porque a falta de 7 fechas para que cierre el calendario, solo el elenco blaugrana o el merengue son los que mantienen chances reales de ser campeón.

Es decir, a casi 45 días del último partido, 18 de los 20 equipos que participan de la primera división solo pueden aspirar a objetivos menores como la clasificación a una competencia internacional (aunque es cierto que jugar la Champions League no es un premio para despreciar) o la permanencia.

Esto después de que el Barcelona venciera 4 a 1 al Espanyol en el Clásico Catalán y que el Atlético de Madrid cayera 2 a 1 con el Sevilla. De esta manera, el Colchonero, que siempre es el principal candidato para meter un poco de suspenso a la definición, quedó a 22 unidades del Culé cuando faltan 21 en juego. En tanto que el Villarreal, hoy en el tercer lugar, si le gana al Athletic Club en San Mamés, quedará a 18 de la cima, pero si pierde también quedará sentenciado.

En ese mismo sentido, los dirigidos por Hansi Flick le sacaron una importante ventaja a su escolta el Real Madrid, que al empatar 1 a 1 con el Girona en el Santiago Bernabéu quedaron a 9 puntos. Encima, de mantenerse esta diferencia hasta el Clásico de España de la fecha 35, podría tener al Barça gritando campeón frente a su eterno rival.

Así está la tabla de posiciones de LaLiga.

Las únicas 6 excepciones de LaLiga en los últimos 40 años

En los últimos 40 años solo hubo 6 excepciones a Barcelona o Real Madrid como campeones de LaLiga. Tres de ellas le pertenecen al Atlético de Madrid: temporada 1995/1996, 2013/2014 y 2020/2021. Dos son del Valencia: 2001/2002 y 2003/2004. Y la restante, el Deportivo La Coruña en 1999/2000.

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En total, en toda la historia, se jugaron 94 campeonatos de la primera división del fútbol español. El máximo ganador es el Real Madrid con 36, seguido del Barcelona con 28. Más atrás asoman el Atlético de Madrid con 11, Athletic Club con 8, Valencia con 6, Real Sociedad con 2, y Deportivo La Coruña, Sevilla y Real Betis con 1.

Por cierto, si se cuenta LaLiga que se está por definir, el 68 por ciento de todas las ligas de la historia se repartieron entre Barcelona y Real Madrid, mientras que el 32 faltante se los distribuyen entre los 7 clubes mencionados.

Así están las otras cuatro principales ligas europeas

En algunas de las otras ligas importantes de Europa es un poco más peleado. En la Premier League, si bien parece estar librado para que el Arsenal y el Manchester City peleen hasta el final, el Aston Villa y el Manchester United todavía tienen opciones matemáticas.

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En la Serie A, que exhibe al Inter de Milán como puntero, hasta la Roma que se ubica sexta no se baja de la pelea. En tanto que en la Ligue 1 el Racing de Lens y el Marsella, a 4 y 11 puntos del liderato, respectivamente, quieren acabar con la hegemonía del PSG.

Por su parte, el Bayern Munich sigue haciendo de la Bundesliga un certamen más previsible que LaLiga al sacarle 12 unidades a su escolta a falta de 5 jornadas, por lo que está cerca de sellar su decimoquinto título local de los últimos 20 ejemplares.

En síntesis

El Barcelona lidera la tabla con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid .

lidera la tabla con de ventaja sobre el . Los equipos de Hansi Flick y Ancelotti son los únicos con opciones de título.

y Ancelotti son los únicos con opciones de título. Atlético de Madrid quedó matemáticamente sin posibilidades al distanciarse 22 unidades del primer puesto.