Lamine Yamal superó la cifra de Diego Maradona en Barcelona, pero con 77 partidos más

Lamine Yamal sigue escalando peldaños en la tabla de goleadores del FC Barcelona. Con tan solo 18 años (cumplirá 19 recién el 13 de julio próximo), el talentoso delantero, gracias a su tanto frente al Albacete en uno de los duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa del Rey, pudo superar nada más ni nada menos que a Diego Armando Maradona.

Lamine anotó el primero de lo que fue el triunfo 2 a 1 del elenco de Hansi Flick este martes 3 de febrero, y de esa manera llegó a las 39 anotaciones, una más que Pelusa que (a pesar de contraer una hepatitis y de sufrir una rotura de tobillo causada por una entrada de Andoni Goikoetxea en un encuentro con el Athletic Club de Bilbao), entre la temporada 1982/1983 y la campaña 1983/1984, cosechó 38 goles.

No obstante, existe una gran diferencia entre los partidos que necesitó Yamal y Maradona para conseguir esta cantidad. El astro argentino apenas jugó 58 compromisos entre todas las competencias (LaLiga, Copa de LaLiga, Copa del Rey y Recopa), en tanto que el español igualó las cifras con el Elche (triunfo blaugrana 3 a 1) el último fin de semana, siendo este partido su presencia número 134.

Por cierto, con estas estadísticas, Lamine Yamal, ahora, asoma en el puesto 71 de la tabla histórica de los máximos goleadores del Fútbol Club Barcelona, escalón que comparte con Romário, que anotó 39 goles en 65 encuentros. Asimismo, con 10 celebraciones más, llegará al puesto 52, el cual, de momento, solo lo ocupa Thierry Henry.

Los números de Lamine Yamal en la temporada

Lamine Yamal va camino a superar las cifras de la temporada anterior. De momento acumula 14 goles y 13 asistencias en 29 partidos, mientras que en la campaña 2024/2025 alcanzó los 18 gritos y 25 pases gol en 55 presencias entre LaLiga, la UEFA Champions League, Copa del Rey y la Supercopa de España.

FC Barcelona clasificó a la Semifinal de la Copa del Rey

ver también Lamine Yamal ante los rumores de mercado: ”Ojalá acabe mi carrera en el Barcelona”

ver también El temible once que planifica Carlo Ancelotti para que Brasil sea campeón del Mundial 2026

El FC Barcelona, al derrotar al Albacete, clasificó a la Semifinal de la Copa del Rey. Ahora, espera por el resultado del resto de los cruces para saber con qué rival debe dirimir el pase a la Final. Este 4 de febrero se enfrentarán, por un lado, Valencia y Athletic Club de Bilbao, y por el otro Alavés y Real Sociedad. En tanto que el jueves 5 será el turno de Real Betis frente al Atlético de Madrid. El viernes, mediante sorteo, quedarán establecidos los duelos y el orden de las localías.

Publicidad

Publicidad

En síntesis