Las denuncias del Atlético de Madrid por sus partidos con Barcelona y Real Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone se sintió altamente perjudicado por el arbitraje en los últimos dos partidos que disputó por LaLiga. Uno ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo 22 de marzo (antes de la fecha FIFA) y el otro contra el FC Barcelona en el Estadio Metropolitano este sábado 4 de abril.

Puntualmente por dos jugadas que parecieron ser claras y que en tiempos de VAR resulta difícil entender la postura que tomó el arbitraje en ambos casos. En aquel duelo en la Casa Blanca que terminó 3 a 2 a favor de los locales, la queja del Colchonero a José Luis Munuera Montero y sus colaboradores fue por un penal que Dani Carvajal le cometió a Marcos Llorente. El lateral merengue se deslizó y atropelló al futbolista rojiblanco dentro del área. No obstante, no hubo ni falta ni tarjeta para Carvajal.

Y el reclamo más reciente del Atlético de Madrid tiene que ver con el pisotón de Gerard Martín a Thiago Almada. En primera instancia, Mateo Busquets Ferrer le mostró la roja al defensa culé. Sin embargo, al ser llamado por el VAR y revisar las imágenes en la pantalla, el árbitro retrocedió en su determinación y sancionó la acción con una amarilla.

Claro, tal veredicto final enloqueció al Atleti, porque la secuencia señalada en el inicio del segundo tiempo hubiera dejado 10 hombres por lado (Nico González se había retirado expulsado sobre el cierre de la primera parte por una infracción a Lamine Yamal) para los casi 45 minutos que faltaban del partido que culminó con un 2 a 1 para el Barça.

Las jugadas que reclamó el Atlético de Madrid.

“Aprendí de este y del partido de la semana pasada”, dijo al respecto en conferencia de prensa Diego Simeone, a quien le consultaron por las conclusiones que pudiera haber tomado ya de frente a lo que serán otros dos enfrentamientos con el FC Barcelona, en este caso, por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

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¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona por la Champions League?

El Atlético de Madrid y Barcelona se verán las caras por quinta y sexta vez en la temporada 2025/2026. Atrás ya quedaron los dos duelos por LaLiga (victorias del Culé 3 a 1 y 2 a 1) y los choques ida y vuelta por la Copa del Rey (ganó el Atleti 4 a 3 en el global). Ahora se medirán por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Primero se medirán en el Camp Nou este miércoles 8 de abril. En tanto que el cruce definitorio se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano el martes 14. El gandor se enfrentará en la Semifinal a Arsenal o Sporting de Lisboa.