Reapareció Luis Rubiales con un mensaje que puede desestabilizar a la Selección de España

Luis Rubiales reapareció luego de haber sido removido de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, luego de aquel escándalo con la futbolista Jennifer Hermoso al besarla en la entrega de premios de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Lo hizo con el lanzamiento de su libro ‘Matar a Rubiales’ el cual saldrá a la venta desde este jueves 13 de noviembre. En el escrito, el exmandamás de la entidad que rige el fútbol del país ibérico, le dedica varios tramos a Rafael Louzán, quien lo reemplazó en su labor, y a Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España.

“Es un hombre inteligente, aunque quizá más astuto que preparado y con una ambición que supera su formación”, redacta respecto a Louzán, a quien en otros tramos critica ferozmente: “En mis primeras elecciones se posicionó en mi contra. Siempre sospeché que actuaba como un vínculo indirecto entre Tebas y los asuntos internos de la RFEF. Aun así, procuré mantener una relación cordial, no por afinidad personal, sino por justicia con su tierra, procurando que el fútbol gallego recibiera la atención que merecía desde Las Rozas, y así fue”.

Asimismo, también apunta a su actual proceso al mando de la federación: “Me llamó la atención que, en su campaña a la presidencia de la RFEF, Louzán presumiera de su gestión cuando, en realidad, fue rescatado económicamente por la generosidad del fútbol español. (…) Su federación ocupó el dudoso honor del primer puesto en el ránking de deudas“. Rubiales también habla de, en su opinión, comportamiento de Louzán. “Faltó a la verdad al decir que nuestra relación era tensa y muy difícil (ejemplo de su falso testimonio son sus mensajes y whatsapp que conservo de alabanza, cariño y agradecimiento). Incluso puedo decir que en ocasiones era un pelotas. Para desmentirme, si lo desea, puede publicar nuestros mensajes, así se verá el tipo de persona que es“.

En cuanto al estratega, que mantiene un gran respaldo del ambiente y de los españoles tras consagrarse en la Liga de las Naciones y en la Euro de Alemania, Luis Rubiales describió que sostuvo una gran relación, pero que, ante el escándalo mediático, le fue soltando la mano.

“Le subí de la Selección sub-19 a la sub-21. En todos los años anteriores no le dieron esa oportunidad y creo que es justo reseñarlo. Llevaba muchos años en la Federación y era razonable darle la ocasión que hasta entonces no había tenido. Se la di y la aprovechó. Después, lo promocioné hasta ser seleccionador de la Absoluta. Nadie creyó en él como yo. (…) Con su nombramiento, busqué instaurar una etapa de tranquilidad, de confianza, de continuidad en cuanto a las oportunidades dadas a los futbolistas más jóvenes. (…)”, escribió Rubiales.

Publicidad

Publicidad

Y siempre en relación con De La Fuente, señaló: ”A nivel personal tiene muchas virtudes. Luis tiene un gran sentido del humor. Conmigo siempre fue cariñoso y me apoyó, incluso en aquella Asamblea… Después, desapareció. Sólo hablamos una vez tras varios meses, y eso porque le llamé para darle el pésame por el fallecimiento de su hermano. No juzgo ni critico, intento comprender todas las posturas. (…) Él sabe y yo sé lo que ambos tenemos que saber“.

ver también El plan del Atlético de Madrid para que Julián Alvarez suelte al Barcelona

ver también ¿Qué chances hay de que Argentina y Francia jueguen un amistoso antes del Mundial 2026?

El terremoto que rodea a la Selección de España a meses de la Copa Mundial 2026

La Selección de España asoma como una de las grandes candidatas para ganar la Copa del Mundo 2026. No obstante, al cortocircuito que mantiene la RFEF con Barcelona por la lesión de Lamine Yamal (sufre de una pubalgia que se le generó en la fecha FIFA de septiembre) ahora también se le agregan los dardos que Luis Rubiales le lanzó en su libro a Rafael Louzán y Luis De La Fuente.

Mientras, la Roja se prepara para enfrentar a Georgia y Turquía, compromisos correspondientes a las Eliminatorias de la UEFA y que buscará ganar para sellar su clasificación al certamen que se llevará a cabo en Norteamérica a mediados del año que viene.

Publicidad