¿Máximo candidato para la Champions League? La temible cifra goleadora del Bayern Munich

El Bayern Munich se presenta como uno de los 2 o 3 grandes candidatos para llevarse la UEFA Champions League el próximo 30 de mayo en el Estadio Puskás de Budapest. Es que se exhibe como el equipo con mayor potencial ofensivo de la temporada 2025/2026, lo cual, de por sí, ya lo posiciona al borde las consagraciones en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.

Las cifras hablan por sí solas y por estas horas es un tema que Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, próximo rival del conjunto teutón por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Europa (la ida este martes 7 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, en tanto que la vuelta se llevará a cabo el miércoles 15 en el Allianz Arena), lo debe estar revisando.

En total, los dirigidos por Vincent Kompany acumulan 146 goles en 43 partidos en lo que va de la campaña 2025/2026. 100 de esos tantos los marcó en 28 compromisos de la Bundesliga (solo 27 en contra), siendo de esta manera, hasta entonces, el equipo que más convirtió en las ligas europeas en los últmos 8 meses.

Después marcó 32 en Champions League (recibió 10), 12 en la Copa de Alemania (5 en contra) y los restantes en la Supercopa de Alemania que le ganó 2 a 1 al Stuttgart. En efecto, el promedio de gol del Bayern Munich es de 3,39 por partido jugado, lo que de alguna manera pronostica una buena cantidad de emociones en los cruces que está a punto de protagonizar junto al Real Madrid.

Por su parte, el conjunto merengue acumula 64 gritos en LaLiga (28 e/c), 29 en la Champions League (14 e/c), 5 en la Copa del Rey (y otros 5 en contra) y 4 en la Supercopa de España (recibió 4). El total le da 102 anotaciones en 46 encuentros, lo que da un promedio de 2,21.

Harry Kane se encamina a quedarse con la Bota de Oro

Una parte importante de los goles que marcó el Bayern Munich en la temporada le pertenecen a Harry Kane. El inglés ostenta la impresionante estadística de 48 goles en 40 partidos, cifra que le permite estar en la cima de la tabla de los máximos artilleros de la temporada de las 5 grandes ligas europeas con bastante distancia de sus principales perseguidores Kylian Mbappé (38 en 36) y Erling Haaland (33 en 44).

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Los goles a favor del Barcelona, Arsenal, PSG e Inter de Milán

El Bayern Munich también le saca gran ventaja en cantidad de goles anotados en la temporada al resto de los líderes de las tablas de posiciones de las ligas más importantes del Viejo Continente.

Barcelona 127 goles: 80 en LaLiga, 30 en la Champions, 8 en la Supercopa de España y 9 en la Copa del Rey.

Arsenal 105: 61 en Premier League, 26 en Champions League, 11 en EFL Cup y 7 en la FA Cup.

PSG 104: 61 en la Ligue 1, 34 en Champions, 2 en la Supercopa de Europa, 1 en la Copa Intercontinental, 2 en la Supercopa de Francia y 4 en la Copa de Francia.

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Inter de Milán 96: 71 en la Serie A, 17 en Champions League, 1 en la Supercopa de Italia y 7 en la Copa de Italia.

En síntesis