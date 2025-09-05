Thomas Tuchel avisa a todos: ¡Inglaterra podría llevar a un chico de 15 años al Mundial 2026!

Thomas Tuchel se prepara con Inglaterra para un Mundial donde los Tres Leones buscaran romper su mala racha en finales. Vienen de caer en las últimas dos de la Eurocopa y de la mano de una generación dorada que sin dudas ha dado vivas muestras de estar para más en los torneos FIFA como UEFA. ¿La respuesta ante la ausencia de copas? Llamar a un chico de solo 15 años.

Max Dowman, centrocampista de 15 años del Arsenal, es por estas horas la sensación de la Premier League. Debutó ante Leeds United en el Emirates durante una jornada donde se rompieron diferentes récords en la mejor liga del mundo. El seleccionador alemán habla de una perla en todos los sentidos y que incluso ya se ha metido en su radar de cara al verano del 2026.

“Su habilidad es algo que nunca antes había visto. Tiene muchísimo talento​…Si sigue demostrando este nivel, tendré que considerarlo para mi selección del Mundial”, palabras puntuales de Tuchel sobre el joven. Ya tuvo mucha actividad con Mikel Arteta durante la última pretemporada de los gunners y en un contexto donde se exigen como nunca títulos en el Emirates. Verle en Norteamérica por el verano del 2026 no es un escenario descartado. Solo el tiempo dirá.

Ante Leeds, Max Dowman irrumpió en la élite con 15 años y 235 días. Se trata del segundo debut más precoz de la Premier League y únicamente por detrás de otro talento de los gunners, Ethan Nwaneri. Este, ya de 18 años, tiene el récord de ser debutante más joven de la historia del club más de 138 años. (15 años y 181 días).



“Esto es lo que vemos cada día en los entrenamientos. Hay un chico aquí que no tiene ninguna duda. Está tan convencido de que puede entrar a los 15 años y cumplir con lo prometido, algo que nunca había visto en mi vida. Y para nosotros, eso nos llena de alegría, nos emociona y nos aporta algo más que hace que nuestro trabajo sea tan maravilloso”, reflexiones de Mikel Arteta que junto a las palabras de Tuchel, anticipan el arribo de otra estrella global. Ante Gales y Letonia en octubre puede haber novedades.

