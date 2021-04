Sevilla vs. Atlético Madrid: pronósticos, a qué hora y en qué canales ver el partido por la LaLiga en USA

Sevilla vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE jugarán mañana, sábado 20 de marzo, a las 15:00 hs (ET) por la jornada 29 de LaLiga Santander en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El encuentro será transmitido vía Fanatiz como beIN SPORTS; y, Sky HD para México. Todo sobre hora, cuándo ver y todos los detalles lo tendrás en Bolavip.

El equipo de Sevilla está ahora a once puntos de diferencia contra el primer lugar en la tabla mientras que el Atlético Madrid mantiene en el primer lugar en la Liga de Campeones, lo cual demuestra su magnífico trabajo en esta temporada pese a todos los problemas que han sucedido en el último año.

A qué hora juegan Sevilla vs. Atlético Madrid ONLINE en USA

Sevilla vs. Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) en Estados Unidos como a las 13:00 hs en México en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla).

Día: 4 de abril

Hora: Estados Unidos: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 13:00 hs (México)

Donde: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla vs. Atlético Madrid EN VIVO: Horarios ver en EE.UU.

Estados Unidos: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT)

Argentina: 16:00 hs

Chile: 16:00 hs

Brasil: 16:00 hs

Paraguay: 16:00 hs

Uruguay: 16:00 hs

Bolivia: 15:00 hs

Venezuela: 15:00 hs

Colombia: 14:00 hs

Ecuador: 14:00 hs

Perú: 14:00 hs

México: 13:00 hs

Dónde ver en vivo el Sevilla vs. Atlético Madrid en USA

El partido por la fecha 29 de LaLiga entre el Sevilla y Atlético Madrid a disputarse mañana y será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN SPORTS serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky HD hará lo propio en México.

En qué canal ver Sevilla vs. Atlético Madrid EN VIVO en USA

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Internacional: Facebook Live

Italia: DAZN

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar Laliga 1, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Sevilla vs. Atlético Madrid: formaciones probables

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Jordan; Suso, Ocampos y En-Nesyri

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Koke, Saúl, Llorente, Lemar; Ángel Correa y Luis Suárez

Sevilla vs. Atlético Madrid pronósticos en Estados Unidos:

El Atlético Madrid es el favorito de las casas de apuestas de USA para ganar el partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en busca de los puntos que les permitan mantenerse en el liderazgo de la tabla de LaLiga, pero Sevilla se verá en problemas en su avance a los primero puestos y justo se enfrenta a un poderoso Atlético Madrid.

Resultados FanDuel Sevilla +185 Empate +195 Atlético Madrid +175

*Cuotas cortesía de FanDuel.

