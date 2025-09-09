Zinedine Zidane se prepara para su vuelta al fútbol: ya tiene un destino asegurado

Didier Deschamps lo anunció meses atrás. En conjunto con las autoridades de la Federación Francesa de Fútbol decidieron dar por terminado su ciclo al frente del combinado nacional mayor tras 14 años de gestión, una vez culminada su participación en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por lo que el entrenador (que como jugador fue parte del plantel campeón del mundo en 1998) dejará atrás un periodo en el que, de momento, reclutó la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Liga de las Naciones de la UEFA 2020/2021 y el Segundo Puesto en Qatar 2022.

Por lo que la cúpula de la FFF, mientras que el equipo nacional y el cuerpo técnico se mantienen con la mente ocupada en conseguir el pasaje al certamen que se desarrollará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, ya mueve hilos para conseguir al sucesor de Didier Deschamps.

Y para tal tarea, el nombre indicado se cae de maduro: Zinedine Zidane. El oriundo de Marsella asoma como el gran favorito de los hinchas y del ambiente del fútbol, por lo que significa tanto para el fútbol como para la Selección de Francia. Además, en su rol como entrenador, ostenta en su palmarés tres Champions League conseguidas con el Real Madrid.

En ese mismo sentido, L’Equipe publicó este martes 9 de septiembre que ya estaría todo acordado entre las partes para que Zizou reemplace a Deschamps, una vez culmine la Copa del Mundo 2026, haciendo su debut en la fecha FIFA que comprenderá entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre del año que viene.

El recorrido de Zinedine Zidane como entrenador

Zinedine Zidane asumió el cargo de entrenador del Real Madrid en enero del 2016 y en poco más de dos años y medio, logró una hazaña histórica al ganar tres Ligas de Campeones de la UEFA consecutivas (2016, 2017 y 2018). Además de su dominio en Europa, conquistó dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Liga de España y una Supercopa de España, sumando así un total de nueve títulos en su primera etapa como estratega merengue.

Tras una breve pausa, regresó al club en marzo de 2019 (hasta mediados del 2021) y en su segundo periodo sumó una Liga de España y una Supercopa de España, elevando su palmarés total a 11 títulos con la Casa Blanca.

