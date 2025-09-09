Gennaro Gattuso y su reflexión tras el 5 a 4 de Italia con Israel: “Fue horrible”

La Selección de Italia no anda para semejantes sustos. Es que compite bajo presión en las Eliminatorias de la UEFA porque es casi inaceptable que se vuelva a quedar afuera de la Copa del Mundo. Sería la tercera consecutiva, tras Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminado en primera ronda, por lo que el último gran recuerdo de la Azzurra fue cuando obtuvo el título hace casi 20 años en Alemania 2006 (más allá de que en 2021 fue campeón de la Eurocopa).

En la primera fecha perdió 3 a 0 con Noruega, por lo que quedó sentenciado a ganar todo lo que le queda y conseguir mejor diferencia de gol que el combinado encabezado por Erling Haaland, para lograr el primer puesto de su zona y clasificar directo al certamen que se llevará a cabo en suelo norteamericano entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos (si queda segundo irá al Repechaje, de lo contrario ya no tendrá chances).

Por eso, el 5 a 4 con Israel (que por momento lo tuvo 2 a 1 abajo y 4 a 4 después de ir 4 a 2 ganando) fue un partido para el infarto del pueblo italiano, que ya veía volar los fantasmas de lo sucedido en los Play Off de noviembre del 2017 con Suecia (cayó 1 a 0 en el global) y de marzo del 2022 con Macedonia del Norte (también perdió 1 a 0).

“Hoy fue una pesadilla”, dijo Gennaro Gattuso, entrenador de la Selección de Italia, tras el agónico triunfo. Y amplió: ”Nos sorprendieron un poco al principio, pero cada vez que avanzábamos, les causábamos problemas. Hoy no estábamos en nuestro mejor momento y es comprensible; siempre pasa cuando juegas el segundo partido. Nos aferraremos a la victoria, que era crucial”.

Asimismo, el exfutbolista de Milan no ocultó las falencias defensivas, pues quedó a la vista de todos los dos tantos en propia puerta (uno de Manuel Locatelli y el otro de Alessandro Bastoni): ”Estamos locos porque nos encajamos unos goles ridículos. Somos demasiado frágiles”.

La autocrítica de Gennaro Gattuso

“Recibimos goles con demasiada facilidad. Pero eso no es una crítica a los jugadores, es mi problema y ​​necesito mejorarlo con mi cuerpo técnico. Hay que reconocer el mérito de los chicos, que tuvieron la fuerza para reaccionar a cada bofetada que recibieron. Aunque no fue un gran día, se entregaron con todo y con ganas de recuperarse. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Disfrutémoslo; han sido ocho días increíbles. Enhorabuena a los chicos, y les doy las gracias desde ahora, pero si queremos lograr algo importante, tenemos que mejorar”, apunto el estratega de la Selección de Italia.

Así quedó Italia en la tabla de posiciones del Grupo I

Italia sigue segundo de su zona con 9 unidades y +5 de diferencia de gol, a 3 de Noruega que tiene +11. Por cierto, Israel tiene la misma cantidad de puntos, por lo que los duelos de octubre de la Azzurra contra Estonia de visitante y contra el propio Israel en Údine, se presumen cruciales para sus aspiraciones mundialistas.

