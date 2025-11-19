Es tendencia:
Francia vs. Kylian Mbappé: revelan el hecho que motivó el mal clima en la previa del Mundial

El ambiente en Francia con el delantero del Real Madrid no es para nada el mejor.

Por Germán Carrara

Kylian Mbappé recibió la crítica de la prensa francesa por su viaje a Dubai tras ser desafectado por Didier Deschamps.
Cuando parecía que los conflictos del pasado se habían sepultado (en 2024 también brotaron las tensiones entre algunas figuras del plantel y Didier Deschamps con Kylian Mbappé por aparecer en una discoteca de Estocolmo mientras Francia jugaba uno de sus partidos por la Liga de las Naciones de la UEFA) volvieron a aparecer a apenas meses de la Copa del Mundo.

En este caso, por una decisión del entrenador del combinado galo, quien desafectó del cronograma por la fecha FIFA de noviembre al delantero del Real Madrid por una presunta molestia en uno de sus tobillos. De esta manera, el exatacante del París Saint-Germain evitó viajar a Azerbaiyán para un partido en el que solo servía para cumplir con el calendario, puesto que Les Blues ya tenían emitido su pasaje para Norteamérica.

Y en medio de todo este revuelo que surgió a fines de la semana pasada, Kylian Mbappé viajó a Dubai para distenderse, por lo que se cree que no presenta inconvenientes para que Xabi Alonso lo incluya en el once inicial del elenco merengue para su duelo con el Elche de este domingo 23 de noviembre en el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 13 de LaLiga.

Frente a este escenario, los principales medios de comunicación de Francia salieron a atacar a Kiki. ”La ausencia de Mbappé en el partido de la selección francesa contra Azerbaiyán sigue causando revuelo. Tras ser declarado lesionado y dado de baja por Didier Deschamps antes del partido del domingo contra Azerbaiyán, Kylian Mbappé aprovechó para viajar a Dubái. No se espera que se someta a ningún examen médico en el Real Madrid para evaluar el estado de su tobillo y debería jugar en La Liga contra el Elche el domingo”, reportó L’Equipe.

En ese mismo sentido, el medio citado remarca ciertas contradicciones entre el comunicado de la Federación Francesa de Fútbol y el accionar del protagonista: ”El tema resurgió tras unas revelaciones en Instagram. La cuenta Drikcfootball publicó etiquetas de equipaje con el nombre del francés, indicando una salida de París a Dubái el sábado pasado a las 10:00. El delantero del Real Madrid se alojó varios días en el hotel Atlantis The Royal y también visitó el club de pádel “Padel One”, aunque no está claro si jugó o no. El viernes, la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado sobre el estado de salud del delantero del Real Madrid, quien había marcado dos goles contra Ucrania el día anterior (4-0), en un partido que aseguró la clasificación de Francia para el próximo Mundial. ‘Mbappé sigue sufriendo una inflamación en el tobillo derecho, que requiere más pruebas. Se someterá a ellas hoy en Madrid‘, indicaba el comunicado”.

Tensión en la Selección de Inglaterra: Thomas Tuchel expuso a Jude Bellingham

En Francia le declaran la guerra a Kylian Mbappé a meses de la Copa del Mundo 2026

RMC Sport: ”Dubái, pádel… La soleada escapada de Kylian Mbappé, publicada por el cuerpo técnico de la selección francesa tras el partido Francia-Ucrania. Tras ser liberado al día siguiente de la victoria de Francia por 4-0 contra Ucrania, que les aseguró la clasificación, y descartado para el último partido de clasificación para el Mundial de 2026 del domingo contra Azerbaiyán (3-1), Kylian Mbappé viajó a Dubái el sábado. Didier Deschamps había citado una “inflamación en el tobillo derecho” que “requiere más pruebas” como motivo de su salida de la concentración”.

Le Parisien: ”¿Por qué el viaje de Kylian Mbappé a Dubái tras su baja de la selección francesa está causando tanto revuelo? El capitán de la selección francesa, que se perdió el viaje a Azerbaiyán debido a una “inflamación en el tobillo derecho”, aprovechó la oportunidad para tomarse unos días de descanso”.

Blick: Kylian Mbappé, tras ser liberado por la selección francesa, fue visto en un club de pádel en Dubái. Kylian Mbappé, liberado tras la victoria de Francia por 4-0 contra Ucrania, se perdió el partido contra Azerbaiyán debido a una inflamación en el tobillo. Sin embargo, fue visto en Dubái, lo que reavivó las sospechas de una lesión diplomática. Didier Deschamps justificó su salida alegando una “inflamación en el tobillo derecho” que requería más pruebas. Esta explicación, sin embargo, ha generado más preguntas que respuestas”.

En síntesis

  • Kylian Mbappé fue desafectado de la fecha FIFA de noviembre por supuesta molestia en su tobillo.
  • El delantero Kylian Mbappé viajó a Dubái tras ser liberado y no ir a Azerbaiyán con Francia.
  • La Federación Francesa comunicó una inflamación en el tobillo derecho de Mbappé el viernes.
