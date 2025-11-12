El mensaje de Kylian Mbappé del que toman nota España y Argentina de cara al Mundial 2026

Este jueves 13 de noviembre la Selección de Francia ya puede confirmar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Didier Deschamps, en el Parque de los Príncipes, se enfrentarán a Ucrania, su escolta en el Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA.

Si los vencen sacarán pasaje, si empatan, le alcanzará con un empate frente a Azerbaiyán (domingo 16 de noviembre) para asegurar el sello en el pasaporte. Con lo cual, el panorama es ampliamente favorable para el vigente subcampeón del mundo. Por eso, Kylian Mbappé se permite hablar públicamente de lo que será la presencia del combinado galo en el certamen que se jugará en suelo norteamericano.

“Siempre hay que evolucionar, como persona y como jugador. Siempre intento mejorar, espero que el Kylian de 2025 sea peor que el de 2026”, expresó este miércoles 12 de noviembre en la conferencia de prensa previa al duelo con Ucrania, en clara alusión a la Copa Mundial, en la que, sin dudas, aparecen como uno de los máximos favoritos junto a Argentina y España.

En ese mismo sentido, explicó que se siente enfocado en su rol como capitán de la Selección de Francia: ”Cuando empecé con el brazalete era un novato. Ahora tengo más experiencia. He crecido como persona y como capitán. Intento apoyarme en los jugadores, en el cuerpo técnico, y en esas personas que forman la selección. Intento conocer sus necesidades. También de tener esa mirada para mejorar al equipo y guiarles hacia el Mundial”.

El mensaje de Kylian Mbappé por los 10 años de atentado de Bataclan

Este 13 de noviembre se cumplirán 10 años del atentado que azotó a la ciudad de París, siendo el salón de espectáculos Bataclan el lugar más afectado. Al respecto, Kylian Mbappé ofreció unas palabras en la conferencia de prensa que protagonizó este martes en la previa del encuentro de la Selección de Francia con Ucrania por las Eliminatorias de la UEFA.

“Antes de empezar me gustaría decir unas palabras en nombre de la selección, del cuerpo técnico y de los jugadores. No sé si mañana tendremos ocasión de hablar de ello. Mañana será un día especial. Queremos tener un recuerdo para las personas afectadas. Sabemos que no será un día alegre, pero queremos que los franceses comprendan que la conmemoración de este día es algo importante“, apuntó el delantero del Real Madrid.

