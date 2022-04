A lo largo de la historia, los ocho campeones del mundo comenzaron su camino en un grupo, salvo en las Copa del Mundo de Italia 1934 y Francia 1938, todos los demás torneos tuvieron ese formato de grupos en la primera fase.

Y en algún grupo empezó el camino de los cinco títulos de Brasil, dos de los cuatro de Italia, los cuatro de Alemania, los dos títulos de Argentina, Francia y Uruguay, y los campeonatos de Inglaterra y España.

Según la historia, las chances de ser campeón se agrandan si comienzas tu camino en el Grupo A y el Grupo C. Francia, el vigente campeón del mundo, comenzó su camino en Rusia 2018 en el Grupo C, como sucedió en cinco ocasiones más. El Grupo C tiene seis campeonatos del Mundo, además de Francia en el 2018, Brasil en Corea y Japón 2002, Francia en 1998, Brasil en 1970 y 1962 y Uruguay en 1930, comenzaron su camino al título en el Grupo C.

Otro grupo que comparte podio con el C, es el Grupo A, desde el inicio de la Copa del Mundo, el que se llamaba Grupo 1. Argentina en sus dos títulos mundiales en 1978 y 1986 comenzó el camino en el Grupo A. Italia en 1982, Alemania 1974 e Inglaterra 1966 también, incluso aquel recordado Maracanazo de Uruguay en 1950, comenzó en el Grupo A.

Por lo que los equipos que cayeron en estos grupo pueden comenzar a ilusionarse, la historia, en base a estadísticas, dicen que tienen alguna chance más por encima del resto.

GRUPO A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos

GRUPO C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia

Todos los campeones del mundo