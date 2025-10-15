¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20 de Chile 2025?

La Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025 llega a su fin y, más allá de la gran final que se jugará este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, los perdedores de los duelos semifinales tendrán su premio “consuelo”.

Es que aquellos dos equipos que caigan derrotados en las semis serán protagonistas del partido por el tercer puesto, que definirá quién se sube al podio del Mundial.

En este caso, las semifinales las jugarán Marruecos frente a Francia y más tarde jugarán Argentina ante Colombia, por lo que los perdedores de dichos encuentros animarán el anteúltimo partido de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercero puesto del Mundial Sub 20?

El encuentro por el tercer puesto se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, un día antes de la gran final y en el mismo escenario, el Estadio Nacional de Santiago. El mismo comenzará a las 16, hora local.

Cabe destacar que en la última Copa del Mundo, quien se quedó con el partido por el tercer puesto fue Israel, la gran revelación, quien superó a Corea del Sur y se subió al podio del certamen que se jugó en Argentina en 2023 y que consagró a Uruguay como campeón.

¿Dónde se jugará el Mundial Sub 20 2027?

La próxima Copa del Mundo Sub 20 se llevará a cabo en 2027 en organización conjunta entre Azerbaiyán y Kazajistán.

