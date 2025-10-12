España Sub 20 estalla contra el arbitraje vs. Colombia: ”Es un atraco”

El cruce que España y Colombia protagonizaron bajo el marco de uno de los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 quedó inmerso en la polémica. Fue, principalmente, por la acción en el último minuto en la que el juez de campo cobró penal, pero, tras revisar la secuencia por el uso de la Tarjeta Verde del cuerpo técnico cafetero, se retractó y señaló tiro libre casi sobre el vértice del área.

El encuentro iba 3 a 2 para el combinado sudamericano cuando Rayane Belaid, jugador del Atlético de Madrid, fue derribado por Royner Benítez. Enseguida, el árbitro estadounidense Joseph Dickerson pitó la pena máxima, pero la reproducción de las imágenes le dieron la impresión de que el contacto fue centímetros fuera de la zona que comprendía el área grande defendida por el combinado dirigido por César Torres Ramírez.

Al respecto, las redes sociales y los medios de comunicación de España reaccionaron frente a la chance que finalmente no tuvo la ‘Rojita’ para igualar el encuentro y, de esa manera, estirar la definición al tiempo suplementario. ”Que vergüenza de atraco que le han pegado a España en el Sub 20”, ”El robo que le han metido a España sub 20 en el último minuto quedando eliminados…” y ”Tangazo que le acaban de meter a la sub-20, sacar ese penalti fuera aún con repetición… El equipo ha ido muy justo todo el torneo, aunque contra rivales difíciles, pero merecía esa prórroga”, son algunas de las quejas que se pueden leer en la red social X.

Por su parte, el periódico El Debate, sin miramientos, apuntó: ”Polémica en el Mundial sub-20: el VAR perjudica a España y le quita un penalti claro en el 90′. El colegiado del encuentro fue a revisar la acción al VAR y acabó indicando falta fuera del área cuando se veía que la infracción había sido claramente dentro”.

Mundo Deportivo, para no quedarse atrás, en su sitio web reflejó: ”España clama por este penalti en el descuento que el árbitro rectificó y pitó fuera. Cuando el equipo de Paco Gallardo necesitaba un gol para seguir vivo en la competición, el VAR fue clave”.

En esa misma línea, pero con algo más de claridad en su reclamo, Diario AS señaló: ”Con sus armas y con la ayuda final del árbitro, Colombia eliminó a España en los cuartos de final del Mundial Sub-20”.

Colombia avanzó a la Semifinal en donde enfrentará a Argentina

Con tres goles de Neiser Villarreal, Colombia venció 3 a 2 a España y avanzó a la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Ahora se verá las caras con Argentina (eliminó a México al derrotarlo 2 a 0) este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

