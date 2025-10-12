Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

España Sub 20 estalla contra el arbitraje vs. Colombia: ”Es un atraco”

En España se quejaron por la acción en el último minuto que podría haber sido sancionada como penalti.

Por Germán Carrara

España Sub 20 reclamó por el penalti que no le dieron por la infracción de Royner Benítez a Rayane Belaid.
España Sub 20 reclamó por el penalti que no le dieron por la infracción de Royner Benítez a Rayane Belaid.

El cruce que España y Colombia protagonizaron bajo el marco de uno de los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 quedó inmerso en la polémica. Fue, principalmente, por la acción en el último minuto en la que el juez de campo cobró penal, pero, tras revisar la secuencia por el uso de la Tarjeta Verde del cuerpo técnico cafetero, se retractó y señaló tiro libre casi sobre el vértice del área.

El encuentro iba 3 a 2 para el combinado sudamericano cuando Rayane Belaid, jugador del Atlético de Madrid, fue derribado por Royner Benítez. Enseguida, el árbitro estadounidense Joseph Dickerson pitó la pena máxima, pero la reproducción de las imágenes le dieron la impresión de que el contacto fue centímetros fuera de la zona que comprendía el área grande defendida por el combinado dirigido por César Torres Ramírez.

Al respecto, las redes sociales y los medios de comunicación de España reaccionaron frente a la chance que finalmente no tuvo la ‘Rojita’ para igualar el encuentro y, de esa manera, estirar la definición al tiempo suplementario. ”Que vergüenza de atraco que le han pegado a España en el Sub 20”, ”El robo que le han metido a España sub 20 en el último minuto quedando eliminados…” y ”Tangazo que le acaban de meter a la sub-20, sacar ese penalti fuera aún con repetición… El equipo ha ido muy justo todo el torneo, aunque contra rivales difíciles, pero merecía esa prórroga”, son algunas de las quejas que se pueden leer en la red social X.

Por su parte, el periódico El Debate, sin miramientos, apuntó: ”Polémica en el Mundial sub-20: el VAR perjudica a España y le quita un penalti claro en el 90′. El colegiado del encuentro fue a revisar la acción al VAR y acabó indicando falta fuera del área cuando se veía que la infracción había sido claramente dentro”.

Tweet placeholder
Publicidad

Mundo Deportivo, para no quedarse atrás, en su sitio web reflejó: ”España clama por este penalti en el descuento que el árbitro rectificó y pitó fuera. Cuando el equipo de Paco Gallardo necesitaba un gol para seguir vivo en la competición, el VAR fue clave”.

En esa misma línea, pero con algo más de claridad en su reclamo, Diario AS señaló: ”Con sus armas y con la ayuda final del árbitro, Colombia eliminó a España en los cuartos de final del Mundial Sub-20”.

Publicidad

Colombia avanzó a la Semifinal en donde enfrentará a Argentina

Con tres goles de Neiser Villarreal, Colombia venció 3 a 2 a España y avanzó a la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Ahora se verá las caras con Argentina (eliminó a México al derrotarlo 2 a 0) este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

Mundial Sub 20: Argentina pierde a un jugador clave para la Semifinal por una situación injusta

ver también

Mundial Sub 20: Argentina pierde a un jugador clave para la Semifinal por una situación injusta

Argentina vs. España: la Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede

ver también

Argentina vs. España: la Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede

germán carrara
Germán Carrara
Lee también
Las figuras de Colombia para hacer historia en el Mundial Sub 20
FIFA

Las figuras de Colombia para hacer historia en el Mundial Sub 20

El equipo grande de Europa que se llevaría a Neyser tras el Mundial Sub-20
Fútbol de Colombia

El equipo grande de Europa que se llevaría a Neyser tras el Mundial Sub-20

¿Qué pasa si hay igualdad de puntos en la fase de grupos del Mundial Sub 20?
FIFA

¿Qué pasa si hay igualdad de puntos en la fase de grupos del Mundial Sub 20?

Moisés Caicedo no jugará el primer partido del Mundial 2026 y se confirmó quién lo reemplazará
Mundial 2026

Moisés Caicedo no jugará el primer partido del Mundial 2026 y se confirmó quién lo reemplazará

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo